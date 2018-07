Ein auf der Erde nicht natürlich vorkommendes radioaktives Element soll in Zukunft bei der Krebsbekämpfung angewandt werden. Es heißt Californium 252 und ist einer der bei Kernfusionen im Reaktor künstlich erzeugten chemischen Grundstoffe. Das Element, mit dem Atomgewicht 252 fast fünfmal so schwer wie Eisen, könnte nach Meinung von Wissenschaftlern des Brookhaven National Laboratory bei der Strahlenbekämpfung bösartiger Tumore sehr wirksam sein. Trotz seines heute noch sehr hohen Preises, ein Gramm kostet nicht weniger als eine Milliarde Dollar, dürfte die Anwendung schon bald auch ökonomisch vertretbar sein. Californium strahlt nämlich etwa tausendmal so stark wie Radium, und da schon ein Milligramm Radium für eine Behandlung ausreicht, genügt also die fast, unvorstellbar kleine Menge von einem millionstel Gramm Californium, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Diese Menge kostet bis heute etwa eintausend Dollar. Die Wissenschaftler sind aber überzeugt, daß sich bei zunehmender Produktion der Preis auf etwa 20 Dollar senken ließe.

Das zur Behandlung nötige geringe Quantum ist auch einer der Hauptgründe für die krebsbekämpfende Wirksamkeit der Elements. Man könnte das Californium nämlich elektrolytisch auf haarfeine Drähte aufbringen, die je nach Bedarf in entsprechender Länge geschnitten, beliebig gebogen und anschließend in das erkrankte Gewebe eingebracht werden könnten. Damit wäre eine der bis heute gefürchteten Nebenerscheinungen der Strahlenbehandlung zu vermeiden: die Schädigung des gesunden Gewebes. Die konventionellen Präparate werden von außen angewandt. Dabei ist es unvermeidlich, daß bei der Bestrahlung kranker Organe auch gesundes Gewebe durchstrahlt und eventuell geschädigt wird. Das implantierte Californium aber würde in die Mitte der Geschwulst gebracht werden können, wodurch jetzt das umgebende gesunde Gewebe nur noch von ganz geringer Strahlung erreicht wird. U. R.