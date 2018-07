Die Strudelhofstiege gilt dank Heimito von Doderer als ein literarisch bedeutsames Terrain. Aber auch für die Bildende Kunst ist der Strudelhof von Interesse. Näheres über ihn und seinen Erbauer kann man nachlesen in dem schönen Band von

Claus Pack: „Graphik in Österreich“; Forum Verlag, Wien; 96 S. Text und 136 Bildtafeln, 45,– DM.

Peter Strudel wurde 1660 in Südtirol geboren, war der Sohn eines Malers, studierte in Venedig und kam 1690 als „wirklicher Hof- und Kammermaler“ nach Wien, ein Künstler und Geschäftsmann von hohen Graden – Doderer hätte diese barocke Figur erfinden können.

Als Holzhändler und Steuerpächter verdiente er ein Vermögen, nebenbei betrieb er Kunsthandel, fuhr nach Rom, um Bilder einzukaufen, die er in Wien weiterverkaufte. Der Kaiser ernannte ihn zum Direktor einer noch nicht vorhandenen Akademie der Schönen Künste. Strudel gründete die Akademie, indem er auf seine Kosten den Strudelhof baute und die Akademie darin einquartierte. Der dankbare Kaiser verlieh ihm den Titel „Freiherr von Strudendorff“. 1714 starb Strudel.

In der abgebildeten. Zeichnung „Die Schindung des Marsyas“ qualifiziert er sich als ein Künstler, der das spätbarocke Vokabular virtuos beherrscht. Die dramatische Szene zwischen dem zürnenden Apollo und dem im Wettstreit unterlegenen Sänger erhält durch bewegte Umrisse und perspektivische Verkürzungen, durch geschickte Unterbrechungen des der Komposition zugrunde liegenden Diagonalschemas, vor allemdurch die mit zeichnerischer Delikatesse eingesetzten Weißhöhungen eine effektsichere Steigerung. An der Erfindungsgabe des brillanten Zeichners darf man einige Zweifel hegen. Claus Beck weist darauf hin, daß die Zeichnung in der Komposition auf ein Gemälde Langettis (in der Dresdner Gemäldegalerie) zurückgeht.

Der Band bringt eine Auswahl österreichischer Zeichnungen und Aquarelle aus fünf Jahrhunderten. Die früheste Zeichnung einer „Margarethamit dem Drachen“ gehört zum „Weichen Stil“ um 1400. Das Buch endet bei Kokoschka, Kubin und dem von Pack besonders geschätzten Herbert Boeckl. Ob sich österreichische Kunst im allgemeinen und speziell die österreichische Zeichenkunst als „Dialog zwischen der Ausdruckskunst des Nordens... und dem klassischen, auf das geistig Sinnenhafte bezogenen Formengut der Mittelmeerkulturen“ definieren läßt, darüber kann man streiten wie über andere ähnliche Versuche, die Kunst eines Landes auf eine Formel zu bringen.

Viel wichtiger und interessanter als solche Generalisierungen sind die zahllosen Details, die unbekannten Fakten, die nebenbei erwähnt werden, sind Künstler wie Peter Strudel oder Jacob van Schuppen (der zweite Direktor der Wiener Akademie), wie Weirotter, Wutky, Gauermann, die der Autor mit profunder Kenntnis und archivarischer Geduld ans Licht geholt hat. Er hat mehr als sechzigtausend Blätter gesichtet, um schließlich diese Auswahl von hundertsechsunddreißig Zeichnungen und Aquarellen vorzulegen. Sie stammen in der Hauptsache aus zwei Wiener Sammlungen, die bisher noch kaum publiziert wurden, dem Kupferstichkabinett der Wiener Akademie für bildende Künste (an der Claus Pack unterrichtet) und dem Historischen Museum der Stadt Wien. Die Albertina und andere bekannte Graphiksammlungen wurden nur ausnahmsweise herangezogen. Gottfried Sello