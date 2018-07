Hamburg Bis zum 1. Dezember, Kunstverein: „Realismus in der Malerei der zwanziger Jahre“

Dresden hatte Bilder zugesagt, wichtige Bilder zum Thema, sie sind im Katalog abgebildet und vom Direktor der Gemäldegalerie Neue Meister Joachim Uhlitzsch beschrieben. Die Dresdner Realisten bildeten, von Dix kämpferisch geschult, den linken Flügel. Sie gründeten 1929 die revolutionare ASSO („Assoziation revolutionärer bildender Künstler Polizei“), Rudolf Bergander, Kurt Querner, die gefeierten DDR-Künstler? Wie weit hat der Realismus der zwanziger Jahre den sozialistischen DDR-Realismus vorbereitet? Die Fragen blieben offen, Dresden hat seine Zusage im letzten Augenblick zurückgezogen, wegen der veränderten politischen-Situation. So bietet die Hamburger Ausstellung, ohne den Dresdner Beitrag, ungefähr den gleichen Komplex, der in Wuppertal „Magischer Realismus“, in Berlin und München „Neue Sachlichkeit“ (von Hartlaub 1925 als Stilbegriff vorgeschlagen) benannt wurde. „Magisch“, das ominöse Adjektiv, das dem Realismus der zwanziger Jahre schlecht zu Gesicht steht, allenfalls für seinen ultrarechten Flügel in Betracht käme, wurde eliminiert, hoffentlich für immer. – Warum wird gerade dieses Kapitel deutscher Malerei pausenlos unter wechselnden Aspekten zur Diskussion gestellt? Der Expressionismus ist abgeschlossen, ein historisches Faktum. Dagegen ist das, was der Realismus der zwanziger Jahre in Gang gesetzt, was er im Untergrund angerichtet und angestiftet hat, bis heute nicht abzusehen. Es geht dabei nicht nur um seine teilweise katastrophalen politischen Konsequenzen, „Haus der Kunst“, faschistischer, sozialistischer Realismus, um die hier exemplifizierten Möglichkeiten engagierter Kunst. Gerade in manchen ganz unpolitischen, untendenziösen Bildern werden Beziehungen zur Gegenwart evident. Das „Stilleben 1931“ von Carl Grossberg (1894–1940), ein total vergessener Name konnte als Ganzes und in allen Details, bis zum Riemenschneider-Zitat und den gekrümmten Blechröhren, in den sechziger Jahren gemalt sein.

Köln Bis zum 22. November, Galerie Gmurzynska: „Russische Künstler aus dem 20. Jahrhundert“

Ein Thema, das bisher nur in der Kunstliteratur abgehandelt wurde: Rußlands Beitrag zur europäischen Avantgarde. Die revolutionäre Phase der russischen Kunst, die Jahre zwischen 1905 und 1925. Erstaunlich, daß eine Privatgalerie sich das zutraut, daß sie eine fast komplette Namensliste vorlegen kann. Siebzig vorwiegend unbekannte Arbeiten von 23 Künstlern, die Arbeiten kommen aus Privatsammlungen, aus dem Besitz der in der Emigration lebenden Künstler oder ihrer Erben. Kandinsky und Jawlensky sind dabei, Chagall mit Aquarellen und Federzeichnungen aus den zwanziger Jahren, Malewitsch mit suprematistischen Bildern von 1907 bis 1955, die Bildhauer Archipenko und Zadkine. Noch interessanter, weil in deutschen Museen nicht vorhanden, sind Michail Larionoff, der Erfinder des Rayonnismus, der die Priorität gegenüber Kandinskys Abstraktion behauptet hat, sowie Iwan Puni, der zusammen mit Malewitsch den Suprematismus kreierte. Ebenso Marianna von Werefkin und die Gontscharowa, die engen Kontakt zum „Blauen Reiter“ hatte.

Weiterhin im Programm:

Bielefeld Bis zum 8. Dezember, Kunsthalle: „Deutsche Expressionisten aus der Sammlung Morton D. May“

Zur Eröffnung seines neuen Hauses zeigt Bielefeld die beste amerikanische Privatsammlung moderner deutscher Kunst. Morton D. May besitzt eine Beckmann-Kollektion, um die ihn jedes deutsche Museum beneiden könnte.