In diesen Tagen soll die Ruhrkohlenbergbau AG ihrer Verwirklichung ein ganzes Stück näherrücken. Mit der Gründung der sogenannten Vorgesellschaft wird der erste offizielle Schritt getan, um nach mehr als eineinhalbjährigen, zähen Verhandlungen die Einheitsgesellschaft des Ruhrbergbaus doch noch zu bilden.

Inzwischen ist ein nahezu kompletter Vorstand für die Ruhrkohlenbergbau AG im Gespräch. „Für diese Aufgabe sind die besten Männer an der Ruhr gerade gut genug“, hatte kürzlich noch der Chef des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau, Veba-Generaldirektor Heinz P. Kemper, betont. Der „beste“ Mann hat inzwischen einen Namen: Dr. Hans-Helmut Kuhnke.

Auf ihn hat die Industriegewerkschaft Bergbau und Energie mit Mißfallensäußerungen reagiert. Aber die eigentlich überflüssige Reaktion aus der Bochumer Gewerkschaftszentrale galt kaum der Person des künftigen Bergbaubosses, dem der Ruf großer Tüchtigkeit vorausgeht.

Im Lager der Gewerkschaft pocht man auf den Buchstaben des Gesetzes und möchte erst den – paritätisch besetzten – Aufsichtsrat sehen, der den Vorstand zu berufen hat, ehe Namen dafür genannt wurden. Das sind taktische Finessen. Sie kommen auch nicht ganz unerwartet, zumal sich Bergarbeiterführer Walter Arendt in der Kohle-Einheitsgesellschaft von vornherein ein über die derzeitige Mitbestimmungspraxis hinausgehendes Mitspracherecht gesichert hat.

Möglicherweise ist dem Gewerkschaftsboß die Besetzung des vorläufigen Aufsichtsrates nicht „paritätisch“ genug. Von den vorgesehenen sechs Mandaten sollen drei von den Vorstandsmitgliedern der IG Bergbau, nämlich Arendt, Vetter und van Berk, besetzt werden. Die anderen drei sind für die Spitzenbosse des Reviers, den Thyssen-Chef Sohl und die Generaldirektoren der Veba, Kemper, und der GBAG, Funcke, vorgesehen.

Was immer Walter Arendt im Sinn hat, den Ausschlag sollte auch bei ihm die Forderung geben, daß die Mannschaft, die schließlich den Vereinigten Ruhrbergbau führt, wirklich die besten Köpfe des Reviers vereint. Hier darf es kein von Funktionärsinteressen diktiertes Schachern um die Vorstandssessel geben. Vor der Dortmunder Funktionärskonferenz seiner Gewerkschaft hatte Walter Arendt, nie verlegen um wirkungsvolle Formulierungen, erklärt, er werde dafür sorgen, daß es in den Führungsgremien der Ruhrkohlen AG nicht zu einer „Konzentration des reaktionärsten Konservatismus“ komme.

Ungeklärt ist immer noch die Frage, in welcher Größenordnung die Gesamtgesellschaft antritt. Wird es tatsächlich gelingen, aus 29 Zechen ein einziges Unternehmen zu machen? Bis zur Stunde haben sich so viele Zechen für die Einheitsgesellschaft entschieden, daß gut achtzig Prozent der Förderung in den großen Topf kommen – noch mit erheblichen Vorbehalten.