Nach Wochen der Stagnation gab es in Brüssel wieder Hoffnung auf eine Belebung der Europäischen Gemeinschaften: Die sechs Mitgliedsstaaten vereinbarten am Dienstag, alle bisherigen Vorschläge für ein Handelsarrangement und eine engere technologische Zusammenarbeit zwischen der EWG, Großbritannien und den anderen beitrittswilligen Ländern an den Ständigen Botschafterausschuß und die Europäische Kommission zu überweisen. Die beiden Gremien sollen bis zur nächsten Sitzung des Ministerrats einen gemeinsamen Vorschlag ausarbeiten.

Damit ist das deprimierende Ergebnis der letzten Ratstagung vom 27. September revidiert. Der französische Außenminister Debré gab sich betont flexibel und schlug – in Annäherung an deutsche Pläne – einen dreißigprozentigen Zollabbau innerhalb von vier Jahren zwischen der EWG und den Beitrittsaspiranten vor. Bundesaußenminister Brandt nannte die Brüsseler Ergebnisse „optimal“, diesmal habe keiner „gemauert“.