England ist die klassische Heimat der Wettenden. Jedes Wochenende bringt Millionen von Leuten an die Wettschalter, wo sie auf eilige Gäule und auf Windhunde setzen. Dem Vernehmen nach gibt es Büros, die jegliche Wette annehmen; aber nichts demonstriert die Wettwut der Angelsachsen besser als jener makabre Witz von dem Mann, der es auf sich nahm, der Frau seines soeben durch einen Unfall ums Leben gekommenen Freundes die böse Nachricht schonend beizubringen. Er ging hin und sagte: „Hallo, Witwe!“ Und als die Dame diese Anrede heftig dementiert, hält er ihr die Hand hin: „Wetten?“

Den Engländern genügen die offiziellen Gelegenheiten jedoch nicht. Sie möchten jederzeit wetten können, auch in ihren vier Wänden. Und ein solcher Bedarf ist denn auch zu decken durch „Escalado“. Eine Rennbahn aus glattem Stoff wird der Länge nach über den Wohnzimmertisch gespannt. Am oberen Ende, dem „Ziel“, befindet sich eine Kurbel, mit der die Piste ratternd in Vibration versetzt werden kann. Stellt man auf sie die bleiernen Pferde, dann „rennen“ sie los.

Wem die Kurbel zu mühsam ist, der kann sich „Electric Derby“,einen mit Batterie betriebenen Turf, zulegen. Unterirdisch werden in unregelmäßigen Intervallen Stahlkugeln in einer schiefen Ebene gegen Zapfen geschleudert, so daß sich oberirdisch fünf Rennpferdchen ruckartig dem Ziel zubewegen, wo sie mit ihrer Nase ein Signal hochstoßen.

Solche Wettspiele setzen sich bei uns nicht leicht durch, obwohl die Wettlust auch hierzulande nicht eben gering ist; sie reagiert sich meist staatlich gelenkt ab, bei Toto und Lotto. Doch kann ich passionierte deutsche Wetter ermuntern: mit der „Purzelbahn“. Das ist eine zweiteilige Kunststoffbahn, bestehend aus zwei S-förmigen Rennstrecken, die im Handumdrehen aufgebaut sind. Die Startmaschine der oberen wird mit sechs Stahlkugeln gefüllt; sie starten nach Betätigung eines Hebels gleichzeitig und fallen am Ende des Teilstücks einzeln auf die Hebel von sechs Startern, in denen farbige Eier harren. Auf diese wettet man, nach welchem primitiven oder raffinierten System auch immer. Diese Kunststoff-Ellipsoide bergen in ihrem Innern auch Stahlkugeln, die sie in grotesk-feierlich-eiliger Weise die Piste hinabtreiben, dem Einlauf zu, in den sie sich unbeholfenhurtig hineindrängeln. Ein fideles Spielchen. Unglaublich, wie es Partygäste zu faszinieren vermag.

Auch beim Kreisel-Boxkampf kann man wetten. Er gehört zu jenen „Was-soll-der-Unsinn-Spielen“, von denen selbst grantige Zollsekretäre oder distinguierte Landgerichtsräte nicht so leicht wieder loskommen. Das Spiel hat der Inhaber einer Kleinstanzteilefabrik entwickelt. Er spielte so lange mit Kreiseln herum, bis er darauf kam, daß solche mit hohem Stelzfuß sich wie Boxer benehmen: Sie umtänzeln einander, verabreichen sich harte Schläge, gehen zurück, greifen an, schlagen zu, taumeln knieweich, erholen sich, gehen zu Boden. Ein kleiner Piastic-Boxring mit richtigen Seilen drumherum machte die Illusionen vollkommen. Man kann damit einen richtigen Box-Länderkampf veranstalten, mit Punktewertung oder im K.-o.-System. Teilnehmer und Zuschauer werden gleichermaßen auf ihre Rechnung kommen. Cassius Clay, Pardon: Muhamed Ali aber wird sein, wer es heraus hat, seinen Boxer in der besten Tagesform, sprich: mit höchster Tourendrehzahl in den Ring zu schicken. Eugen Oker