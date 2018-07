Inhalt Seite 1 — Märchen für Alte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Und als ihm ein Töchterchen geboren wurde, wußte der König nicht, wo er vor Freude sich zu lassen hatte. Das auf drei Minuten geraffte Grimmsche Märchen von Dornröschen gehört zu einer der elf Szenerien, die den Berliner Märchenwald zu einem Ziel von Bustouren machte.

Hundert Meter vor der Zonengrenze in Berlin-Kladow, im Garten von Schloß Brüningslinden, überliefert ein 200adriges Kabelnetz den unsterblichen Teil deutscher Kinderzimmergeschichten. Hier steht in Burschengröße Gretels Bruder Hänsel im Gatter und fürchtet die Daumenprobe der gekrümmten Hexe. Die Räuber aus den Bremer Stadtmusikanten tragen Dorndorf-Schuhe, was die Detailfreudigkeit eines Besuchers herausbrachte. Rias-Conferencier Felix – Knemöller spricht für Wolf und König, Prinzen und Räuber, während seine Ehefrau den guten und bösen Feen, den Stiefmüttern, Königinnen und dem hausfraulichen Schneewittchen die typische Rhetorik gibt. In diesen Tagen ist die zweite Saison des Berliner Märchenwaldes zu Ende gegangen. Das Fazit des Pächters und des Initiators dieser Anlage ist erstaunlich.

Das Gros der Besucher waren alte Menschen. Nicht der gedachte Anmarsch niederer Schulklassen und kinderreicher Familien war es, der die Sommer- und Herbsttage hier belebte, sondern jene betagten Herrschaften, die die Kopflastigkeit der Berliner Altersstruktur ausmachen, die Rentner.

Vor dem Brunnen, auf dessen Rand der Froschkönig um die Liebe der Prinzessin bittet, sitzen vier Frauen und zwei Männer und freuen sich, „daß es so was auch noch gibt“. Im Zwei-Mark-Billet für den Eintritt ist die Bedienung aller elf Tonbandknöpfe enthalten. Das Märchen vom Froschkönig dauert mit vier Minuten am längsten. Man pausiert vor Rotkäppchen und dem Wolf. Im Sommer kommt man mit Butterbroten. Im Märchenwald-Kiosk gibt es Bier dazu.

„Zwei Drittel stellen die alten Leute“, sagt Günther Körste, der 40 Jahre alte Schloß- und Gartenpächter. Er hat am 3. Mai 1967 den Berliner Märchenwald auf eine Anregung des Kulissenfachmannes Georg Bartsch mit 840 000 Mark aus Lottomitteln eröffnet. Damit sollten die Berliner wieder ein neues Ziel innerhalb ihrer beengten Umgebung haben. Es ist idyllisch. Echter Efeu und Dekorationsefeu überranken sich. Die meisten Figuren sind Schaufensterpuppen, was eine uniforme Lieblichkeit zur Folge hat. Aber man hat sich mit Signalen geholfen: Nur eine stolze und böse Königin hat rote Haare. Und da die Pechmarie als Konfektions-Teenager nicht so häßlich wie vorgeschrieben ist, läßt man ihr die Strümpfe rutschen. Das schafft ihr schon den negativen Abstand zur fleißigen, doch gleichgesichtigen Goldmarie.

Die lebensgroß bestückte Weihnachtskrippe wollen die Veranstalter in diesem Jahr nicht, wie geplant, hier aufbauen. In dieser Jahreszeit, wenn das Laub eine Rutschgefahr und vereiste Treppen Versicherungsfallen sein können, vermag der Besuchalter Leute eine Kette von Komplikationen auszulösen. Die Frage, ob die älteren Märchenwald-Besucher ein Berliner Symptom seien, verneint Günther Körste: Im kalifornischen Disneyland sei die Besucherstruktur die gleiche. Dort habe man die hohen Jahrgänge so aufgeschlüsselt, daß auf ein Kind drei Erwachsene kommen: ein Vater, eine Mutter und eine Tante.