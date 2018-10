Inhalt Seite 1 — Nationalgefühl am falschen Platz? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Sport kuriert auch übersteigerten Patriotismus

Von Ernst Nebhut

Wir sollen eine deutsche Niederlage beim Sport nicht als ein nationales Unglück betrachten. Und umgekehrt, einen deutschen Sieg nicht als einen Beweis für unsere enorme Volkskraft. Darüber sind wir schon hinreichend belehrt worden. Am eifrigsten von Leuten, die sich sonst wenig Gedanken – über den Sport machen. Ihre Mahnung klingt an sich vernünftig, wie zugegeben werden soll. Das tun allerdings viele Weisheiten auf dem Papier. Gewiß, wer über den Mißerfolg deutscher Sportsleute in Weltschmerz gerät, balanciert bedenklich am Rand der Lächerlichkeit. Er scheint überdies keinen rechten Sinn für wahre Werte zu haben. Immerhin gibt es nicht wenige, denen es auf das Gemüt geht, wenn deutsche Sportsleute als Geschlagene. die Arena verlassen. Allein mit einem Appell an die Vernunft ist hier wenig getan. Dafür gibt es im Sport zu viele Unwägbarkeiten, die vom Katheder aus nicht zu übersehen sind.

Was tadelt man eigentlich an den Leuten, die am liebsten jeden umarmen wollten, wenn ein deutscher Medaillengewinn gemeldet wurde? Nationalgefühl am falschen Platz? Patriotische Maßlosigkeit? Vorwürfe dieser Art mögen zum Teil berechtigt sein. Wer aber möchte mit Sicherheit sagen, wo der echte Nationalstolz aufhört und der bedenkliche anfängt? Und noch etwas gibt zu denken. Mancher, der nationales Getue für einen Unfug hält, jubelt hemmungslos über den Erfolg einer deutschen Mannschaft. Für diese scheinbare Diskrepanz gibt es eine einfache Erklärung. Bewußt oder unbewußt nimmt jeder bei sportlichen Kämpfen Partei. Sonst sollte er sich den Gang zum Sportplatz sparen. Wenn er sich in seiner Begeisterung zu sehr engagiert, ist das allzu menschlich. Und warum soll sich der brave Fußballenthusiast nicht einbilden, daß auch ein wenig Glanz in seine Wohnstube fällt, wenn eine deutsche Elf auf dem Bildschirm einen wertvollen Pokal gewinnt? Auch dem wäre viel zu vergeben, der es für eine Katastrophe von historischem Ausmaß hält, daß ein deutscher Starboxer in der zweiten Runde aktionsunfähig in die Ringecke geschleift wird. Über das Maß von Gefühlen läßt sich schwer streiten. Und solche Leute sind eben sportverliebte Naturen.

Ersatz für Nationalismus

Geht es wirklich um Nationalgefühl am falschen Platz? Wir sollten bei der Untersuchung dieser Frage einmal den Blickpunkt wechseln! Ist nicht der Sport auf der anderen Seite ein gutes Mittel, um die von einem übersteigerten Patriotismus Befallenen zu kurieren? Der tobt sich dann weniger an den Stammtischen aus, wo nach einigen Runden aus rauhen Kehlen martialische Gesänge ertönen. Vielleicht bietet der Sport auch Ersatz für die gehobene Stimmung, die manche unserer Mitbürger angesichts des Hermannsdenkmals im Teutoburger Wald befällt. Von da aus gesehen, erscheint es also gar nicht so erschreckend, wenn dieser oder jener eine deutsche Niederlage im Sport als ein nationales Unglück betrachtet. Man könnte einwenden, es handele sich dabei nur um, einen Kulissenwechsel, und die geistige Verwirrung sei die gleiche. Aber dem ist nicht so.

Sport ist anfällig