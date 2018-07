Inhalt Seite 1 — Optimismus mit Vorbehalt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Manager der deutschen Fonds sitzen in der Klemme. Ihre Meinungen über den weiteren Verlauf der deutschen Aktien-Hausse gehen auseinander. Offenbar sind die Parteien in den einzelnen Gremien etwa gleich stark; sie blockieren sich gegenseitig, so daß wenig oder gar nichts geschieht. Um die Unsicherheit nicht nach draußen deutlich werden zu lassen, wird diese als Zurückhaltung deklariert und als anlagetaktische Maßnahme hingestellt.

Uneinigkeit in Anlagefragen ist durchaus nichts Verwerfliches. Nur darf sie nicht zu lange dauern. Jede Fondsleitung muß möglichst rasch wieder, eine „Linie“ finden. Aber welche ist die richtige? Auf der falschen Seite darf ein Fonds nur kurze Zeit liegen, sonst werfen ihn die Wettbewerber aus dem Rennen. Die geruhsamen Zeiten der deutschen Fonds sind vorüber.

Eindeutig festgelegt hat sich die holländische Anlagegesellschaft Robeco in ihrem Zwischenbericht zum 1. Oktober 1968: „Wir sind noch immer der Meinung, daß die Aussichten für die deutschen Börsen vorzüglich sind, und halten es somit auch für völlig gerechtfertigt, ein Achtel unseres Vermögens (2,2 Milliarden Gulden) in Aktien westdeutscher Unternehmen angelegt zu haben. Wir müssen aber in unseren Anlagedispositionen eine eventuelle Aufwertung der D-Mark berücksichtigen.“ Aber das ist bei Robeco wohl mehr eine Frage der Auswahl. Sieht man sich die Liste der neuen Ankäufe an, so finden sich dort vornehmlich Papiere solcher Gesellschaften, die durch eine Aufwertung nicht mit voller Wucht oder überhaupt nicht betroffen würden. An erster Stelle der Zukäufe rangieren übrigens die RWE-Aktien. Das ist deshalb so beachtlich, weil einige deutsche Fonds von diesen Papieren offensichtlich weniger begeistert sind.

Optimistisch mit Vorbehalten äußerte sich die Spitze der Deutschen Gesellschaft für Wertpapiersparen GmbH, die maßgeblich von der Deutschen Bank gesteuert wird. Hier trat deutlich zutage, wie die Fronten in den Anlageteams der meisten deutschen Banken verlaufen: „Der Verstand sagt Hausse, das Gefühl rät zur Vorsicht.“ Die Analytiker sind der Meinung, daß die Gewinnsteigerungen des Jahres 1968 und die des Jahres 1969 (dann allerdings verlangsamt) in den Kursen der deutschen Aktien noch nicht genügend zum Ausdruck kommen.

Das große Fragezeichen entsteht, wenn es um eine Prognose der Wirtschafts- und Währungspolitik geht. „Auch für die nächste Zeit ist mit einer, im ganzen gesehen freundlichen Börse zu rechnen“, prophezeite Franz Heinrich Ulrich, Vorstandssprecher der Deutschen Bank an seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Investment-Gesellschaft. Diese Voraussage machte er jedoch unter Vorbehalt. „Politische und wirtschaftspolitische Störungen können die Situation verändern.“

Nun ist es für Investment-Manager eine mißliche Sache, sich objektiv zur Börsenzukunft äußern zu müssen. Wenn sie das Fonds-Verkaufsgeschäft nicht stören wollen, bleibt ihnen nichts als Optimismus (bestenfalls mit sorgenvollen Untertönen) übrig. Internationale Anlageunternehmen haben es etwas leichter. Sie können sich über einzelne nationale Aktienmärkte negativ äußern, ohne dabei ihren grundsätzlichen Optimismus aufgeben zu müssen,

Ein Zeichen für eine gewisse Wandlung im Anlagedenken des deutschen Sparers scheint mir, meine verehrten Leser, der Absatzerfolg des Akkumula-Fonds zu sein, dessen Anteilsumlauf auf 442 000 (305 200) Stück stieg, während er im vergangenen Berichtsjahr noch rückläufig war. Seit Mitte 1968 wird Akkumula „aggressiv“ geführt. Allerdings stehen Erfolge der neuen Anlagepolitik noch aus, denn der Wertanstieg von 25,8 Prozent des Akkumula-Zertifikates (von 65,10 Mark am 30. September 1967 bis 81,90 Mark am 30. September 1968) geht bis auf 0,80 Mark auf das Konto der „voraggressiven Zeit“. Ich habe schon bei anderer Gelegenheit gesagt, meine verehrten Leser, es nützt nichts, aggressiv sein zu wollen, man muß es auch können. Die Gliederung des Akkumula-Vermögens nach Ländern weist einen prozentualen Rückgang der deutschen Werte auf 48,9 (63,5) Prozent aus, während der Anteil der US-Werte auf 17,6 (13,8) Prozent anstieg und erstmals japanische Aktien mit einem Anteil von 8,2 Prozent erscheinen.