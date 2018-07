Inhalt Seite 1 — Putsch per Telefon Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE VERSCHWÖRER

Von Wolfgang Graetz

Pfalztheater Kaiserslautern im Pfalzbau Ludwigshafen/Rhein

Das Vorspiel war spannender als die „Welturaufführung“: Seit drei Jahren behaupten Schlagzeilen, Interviews und Gutachten, das Stück eines deutschen Autors werde von öffentlich subventionierten deutschen Theatern nur deshalb nicht aufgeführt, weil es die Männer, die am 20. Juli 1944 Hitler zu stürzen versuchten, herabwürdige. Schlimmer noch: Solchen Herostratenruhm begehre ein Zuchthäusler.

Wolfgang Graetz, 1926 in Berlin geboren, ist wegen krimineller Delikte 17- oder 18mal „vorbestraft“. Aber die hessische Strafjustiz hat sich um einen ihrer Dauerkunden ein ähnliches Verdienst erworben wie Sartre um Genet. Als die ungewöhnlich hohe Intelligenz des Strafgefangenen Graetz durch einen Gefängnispsychologen getestet worden war, regte er ihn zum Schreiben an. Graetz’ erstes Manuskript wurde vom hessischen Generalstaatsanwalt Bauer selber dem Hessischen Rundfunk zugeleitet. Obwohl auch dieser prominente Butzbacher neuneinhalb Stunden täglich „niedere“ Klebearbeit verrichten mußte, entstand in der „Freizeit“ das Schauspiel „Die Verschwörer“.

Für die Aufführung interessierten sich die Intendanten Piscator (Berlin), Buckwitz (Frankfurt) und Everding (München). Schließlich lehnten sie ab. Der Rütten & Loening Verlag brachte den Text in den Buchhandel. Im Oktober 1965 stellte die Humanistische Union das Stück auf einer Münchner Lesebühne vor. Dann geschah drei Jahre nichts.