Nach den jüngsten Berechnungen des Wirtschaftsministeriums wird in den nächsten 12 Jahren das Bruttoinlandsprodukt von 485 Milliarden Mark (1968) auf 759 bis 850 Milliarden Mark – in Preisen von 1965 – zunehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium wird, diese Schätzung seiner mittelfristigen Zielprojektion zugrunde legen. Für 1973 rechnet man bereits mit einem Bruttoinlandsprodukt von 577 bis 604 Milliarden Mark. Das entspricht einem realen Zuwachs von jährlich 3,5 bis 4,5 Prozent.

Die Schätzung geht davon aus, daß die Zahl der Erwerbspersonen bis 1980 stagniert. Die Produktivität je Erwerbstätigen erhöht sich nach dieser Annahme um 3,7 bis 4,3 Prozent jährlich. Unterstellt wurde eine Arbeitslosenquote von 1,5 bis 0,8 Prozent und eine Erhöhung der Zahl der ausländischen Arbeitskräfte auf 620 000 bis 1973. Unterstellt wurde ferner, daß bis 1973 die Arbeitszeit wie bisher jährlich um 0,7 Prozent je Erwerbstätigen zurückgeht.

Von den 26 bis 27 Millionen Erwerbstätigen, die es 1980 in der Bundesrepublik geben wird, werden 12,5 bis 13,2 (1968: 12,5) Millionen in Produktionsbetrieben beschäftigt sein, rund 8 (1968: 7,6) Millionen im tertiären Bereich (Handel, Verkehr, Dienstleistungsunternehmen) und rund 1,7 (1968: 2,6) Millionen in der Landwirtschaft.

Die Bruttoinvestitionen nehmen nach der Schätzung von 124 (1968) auf 191 bis 236 Milliarden Mark zu, der private Verbrauch von 271 (1968) auf 442 bis 479 Milliarden Mark, der Staatsverbrauch von 74 (1968) auf 108 bis 120 Milliarden Mark und der Außenbeitrag, der 1968 voraussichtlich 14,4 Milliarden Mark erreicht, soll in 12 Jahren zwischen 12,7 und 15,2 Milliarden Mark schwanken.

Die Produktionsbetriebe werden ihren Anteil am Brutto-Inlandsprodukt von zur Zeit 52 Prozent bis 1980 auf 54 bis 56 Prozent erhöhen. Der Anteil der Landwirtschaft geht von 4,5 auf rund 3 Prozent zurück. Der Anteil des tertiären Bereichs bleibt mit 32 bis 33 Prozent nahezu konstant.

Um das maximale Wachstum zu erreichen, müssen nach Ansicht des Ministeriums die zyklischen Konjunkturschwankungen gemildert werden, damit sich die Entwicklung stetiger vollziehen kann, und Arbeit und Kapital dürfen nicht in überholten Produktionsstrukturen gehalten werden, sondern sind mehr als bisher in den Wachstumsbranchen einzusetzen k. s.