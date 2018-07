Von Petra Kipphoff

Manchmal gibt es Bücher, die schlagen einem jedes kommentierende Wort aus der Hand, Texte, denen man nur nacherzählend und zitierend hinterdreinstaunen kann. Eine an sich unangenehme Lage, aber durchaus nicht immer hoffnungslos. Viel unverhofften Frohsinn schöpfen kann der Leser (wenn er nicht um jeden Preis renitent ist) zum Beispiel aus –

Ruth Rehmann: "Die Leute im Tal", Roman; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 182 S., 16,– DM.

Das ist ein Roman, der sowohl in der Handlungsführung wie in der Psychologie wie im Vokabular derart untadelig ist, daß man wetten möchte, Robert Neumann habe ihn geschrieben. Aber soll man nun kleinlich sein und es Ruth Rehmann übelnehmen, daß er ihn nicht geschrieben hat? Eine Autorin wie Ruth Rehmann bedarf des Robert Neumann gar nicht, sie kann das alles selber.

"Die Leute im Tal": So und nicht anders müßte der Mustervorschlag in einer Fernkurs-Arbeitsanleitung für die garantiert erfolgreiche Anfertigung von Heimatromanen (Abteilung Hochgebirge) aussehen.

Da ist ein alter, störrischer Bauer, der der Neuzeit im allgemeinen und einem Brückenbau im besonderen den Kampf angesagt hat und dabei selber zu Tode kommt: "Der Bruckner hat die Brücke nicht gewollt, nun hat die Brücke ihn umgebracht." Sodann ein junger, störrischer Bauer, der, als er beim Vater nichts ausrichten und den neuen Mähdrescher nicht anschaffen kann, in die Fabrik geht: "In der gleichen Nacht hat es Streit gegeben in Bruck, und der Rass ist weg für ’immer." Ein zum Rass gehöriges Mädchen, nicht aus der Gegend natürlich, "die Rote", unbeliebt, dürr und auch nach drei Jahren Ehe selbstverständlich kinderlos: "So etwas Geringes, Schmalhüftiges, Spitzbrüstiges nimmt Samen nicht auf wie die Unsrigen, das kann machen, was es will, und wird doch nicht dick."

Die Frage der Erbfolge hängt dräuend überm Land herum. Und siehe, da ist auch schon der Herr Pinkus, der, das steht bei Leuten solchen Namens zu fürchten, die ganze Gegend aufkaufen möchte und die diesbezüglichen Verhandlungen kaum, daß der alte Bruckner unter der Erde ist, erledigen will. Zwei unumgängliche Statisten: der (gute) Dr. Fröschel und der Dorfpfarrer – ja, ganz recht, die beiden machen gelegentlich gern eine kleine private Weinprobe. Auch die Bühne und die Requisiten sind hundertprozentig stilecht: Kirche, Dorfkrug, Hof, Heuboden, Kühe, Bockbier, Äxte, Wallfahrt, Unwetter. Das Ganze wird nahtlos zusammengeleimt durch einen fesch patinierten Chronikton und die der Gegend angemessenen Schicksalsschläge. Ein Roman, der aus einem Guß ist, kein falsches Wort, kein Stilbruch, in summa: wunderbar komisch.

Es könnte, wie gesagt, auch beinahe alles von Robert Neumann geschrieben sein. Aber der hätte dafür gewiß nicht den diesbezüglichen, von der "Institution für landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit" und dem "Schleswig-Holsteinischen Schriftstellerverband" mit immerhin 10 000 Mark dotierten Literatur-Preis bekommen. So ungerecht geht es auf dieser Welt zu.