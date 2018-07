Von Dietrich Strothmann

Hans-Jochen Gamm: „Aggression und Friedensfähigkeit in Deutschland“, Paul List Verlag, München, 190 Seiten, 10,80 DM

Das Wort ist in Verruf geraten: Pazifismus; dem Fach wird nicht viel zugetraut: Pädagogik. Und doch werden alle Spötter und Kritiker der einen Behauptung Gamms zustimmen: „Die Kinder, die wir heute erziehen, werden im Jahre 2000 über den Frieden der Welt entscheiden.“ Tut also doch, an den Schulen, an den Universitäten, eine Pädagogik des Pazifismus not? Oder um es weltanschaulich-neutral zu formulieren: eine Erziehung zum Frieden? Das wäre dann eine optimistische, eine politische Pädagogik. Wer wohl könnte bestreiten, daß sie an der Zeit wäre?

Hans-Jochen Gamm, Erziehungslehrer an der Technischen Hochschule Darmstadt, durch seine Bücher ausgewiesen als Kenner nationalsozialistischer Indoktrinationsmethoden, ist einer der ersten seines Faches, der zu dieser neuen Lehre den Anstoß gegeben hat. Seine Grundthese lautet: „Wenn es in den nächsten Jahrzehnten nicht gelingt, das Friedenspotential in der Welt so zu verstärken, daß bewaffnete Konflikte ausgeschlossen bleiben, so wirkt alle andere Erziehungsarbeit ins Ungewisse, weil sie die Basis preisgibt, auf der überhaupt Kultur noch bestehen kann.“

Den Zwang zu einer pädagogischen Friedensstrategie erkennt er in der Bedingung, daß „die in der bisherigen Geschichte legitimierten Formen von bewaffneter Fortsetzung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Großgruppen durch die Kriegsmittel absurden Charakter erhalten“. Notwendig sei daher eine Erziehung, die „entbarbarisiert“ (Adorno), die gesellschaftsangepaßt ist, entmythologisiert wird und der Angriffshemmung dient. In einer Didaktik zum Frieden sieht Gamm die einzige wirksame Überlebenschance, in einer Pädagogik der Versittlichung das allein erfolgreiche Instrument gegen Furcht und Mißtrauen, Rache und Haß, zur Entlarvung des „gerechten Krieges“ als eines Atavismus.

Ist das blauäugiges Wunschdenken, Konzept aus professoralem Wolkenkuckucksheim? Gamms Katechismus der Friedenssicherung durch Friedensforschung und Friedenslehre wird, damit ist zu rechnen, solchem Verdikt verfallen. Noch dazu, wo er einige höchst provokante politische Behauptungen wagt – „Es ist ein Gewinn für die deutsche Sozialgeschichte, daß die DDR besteht“ –, wo er die christliche Anthropologie als eine anti-erzieherische Verfälschung der menschlichen Wirklichkeit brandmarkt und in einer Pädagogik des „Glücks“, einer „Kultur der Zuvorkommenheit“ die Grundfesten zur Friedensfähigkeit legen will. Entrüstung wird das eine, Kopfschütteln das andere hervorrufen. Doch kühne Thesen standen schon oft am Anfang neuer Besinnung, setzten forschendes Nachdenken erst in Gang. Auch Gamm will mit seinen Überlegungen und Forderungen nur einen Anstoß geben, die Perspektiven einer originellen Pädagogik vorzeichnen. Das System, die Methodik dieses Lernprozesses müssen noch gefunden werden.

Ob dazu, wie Gamm meint, die Verhaltenslehre von Konrad Lorenz geeignet ist, dem das Buch gewidmet wurde und der es eingeleitet hat, mag zweifelhaft sein. Daß Tiere sich anders, zuweilen besser verhalten als Menschen, ist für sich genommen eine aufregende Entdeckung, liefert aber wohl kein brauchbares Muster für eine Humanpädagogik. Die Adaption des „sogenannten Bösen“ im Animalischen werden gewiß nicht nur Fachkollegen verwunderlich, wenn nicht gar anstößig finden. Gamm hat sich da auf ein „weites Feld“ begeben. Das darf indes nicht hinderlich sein, nutzbringend über seine Thesen zu diskutieren. Gamms Grundfragen einer Friedenserziehung sollten Schule machen, auch für die Schule.