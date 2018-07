Ein klarer Fall in diesem Jahr. – wieder hat sich ein einzelner Roman in wenigen Wochen mit großem Abstand an die Spitze gesetzt, Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“; der Verlag hat bereits das fünfundsiebzigste Tausend gedruckt. Übrigens ist diese Liste wieder einmal ein empirisches Argument gegen eine These, die man heute des öfteren hört – die These nämlich, daß Literaturkritik lediglich noch eine Marktfunktion habe, daß sie also eine Art Gratiswerbedienst für die Verlage darstelle. Die auf den Bestsellerlisten erscheinenden Titel sind nur selten die, für die die Kritik sich eingesetzt hat; und die Titel, für die sie sich einsetzt, erscheinen so selten auf den Bestsellerlisten, daß es sich um Zufälle handeln kann. Das Verhältnis der Kritik zum Markt ist also gebrochen. D. Z.