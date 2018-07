Jedesmal, wenn es um ein lukratives Geschäft geht, ist Sylvain Floirat, 68 Jahre alt, dabei. Neben dem erfolgreichen Sender Europe No. 1 besitzt der Franzose Floirat die Compagnie Française de Télévision (Inhaberin der französischen Patente SECAM für das Farbfernsehen), die Flugzeugeseilschaft Bréguet, die Gesellschaft Matra (Raketen und Rennwagen), verschiedene Zeitungen und Magazine und eine Hotelkette.

Sylvain Floirat gehört heute zu den reichsten Männern Frankreichs und ist immer darum bemüht, sein Geldimperium zu vergrößern. Jetzt will der Geschäftsmann mit Gratiszeitungen nochmals groß in das Geschäft kommen. Sylvain Floirat will Ende Februar eine neue Illustrierte in einer Auflage von rund drei Millionen Exemplaren herausbringen:

Diese Tiefdruckzeitschrift in Magazinformat soll einen Umfang von 130 Seiten, die meisten in Farbe, haben. Die Finanzierung erfolgt nur durch Anzeigen. Das Magazin wird gratis verteilt und auf ein breites Leserpublikum (Frau und Familie) abgestimmt werden. Sylvain Floirat hofft, sehr schnell eine Gesamtauflage von acht bis zehn Millionen zu erreichen.

Das Magazin wird in ganz Frankreich vertrieben. Mit Rücksicht auf andere große Illustrierte, wie „Paris Match“ und „Jours de France“, wird diese Zeitschrift zuerst in Paris, Marseille, Nizza, Toulon und Aix en Provence zunächst noch nicht verschenkt werden.

Die Zeiten für solche Experimente sind in Frankreich günstig. Noch gibt es keine Markenartikelwerbung im französischen Fernsehen, und die Erfahrung, die man in St. Etienne, Toulouse und Lyon mit ähnlichen Gratisillustrierten schon gemacht hat, sind ermutigend.

Auch die Erfahrungen in den USA, Kanada, Australien, England und nicht zuletzt in der Schweiz, lassen Floirat an einen Erfolg in Frankreich glauben.

Floirat hat einige der besten Leute aus der Presse, Werbewirtschaft und dem Verlagswesen für dieses Projekt eingekauft. Mit einem sehr großzügigen Angebot engagierte er den ehemaligen Chefredakteur von „Paris Match“, André Lacaze.

In der Bundesrepublik verfolgt man mit großem Interesse die ersten Schritt Floirats. In diesem Monat noch will der Bundesgerichtshof die Frage beantworten, ob kostenlose Anzeigenblätter in Deutschland zulässig sind. Ein deutscher Verlag aber wird am Erfolg Floirats teilnehmen. Sylvain Floirat hat den Druckauftrag für das neue Magazin „Un Jour“ dem deutschen Verleger Burda gegeben. S.S.