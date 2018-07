Von Karl-Heinz Janßen

Die hohe Kunst des Friedens ist in der Mitte dieses Jahrhunderts abhanden gekommen. Heutzutage ist die Menschheit froh, wenn, ohne Friedensvertrag, ein Modus vivendi gefunden wird wie in Deutschland, oder Waffenstillstandsverträge den Status quo besiegeln wie 1953 in Korea, 1954 in Indochina und 1962 in Laos. Euphemistisch wurde in der Weltpresse für diese Woche der offizielle Beginn der Pariser "Friedensgespräche" angezeigt; tatsächlich aber handelt es sich zunächst nur um die erweiterten Vorgespräche für ein Waffenstillstandsabkommen, das freilich nicht nur militärische Fragen regeln soll.

Die kriegführenden Parteien in Vietnam werden sich dabei des alten Genfer Modells bedienen, das sich seit eh und je für die Lösung der indochinesischen Konflikte anbietet: das Indochina-Abkommen von 1954.

In mancherlei Hinsicht ist die Situation am Ende des ersten, acht Jahre dauernden Indochinakrieges vergleichbar mit der Lage nach acht Jahren Vietnamkrieg. Frankreich wollte damals, wie heute Amerika, das zu kostspielig gewordene Kriegsunternehmen abbrechen, obwohl es noch die Städte und die am dichtesten besiedelten Gebiete militärisch beherrschte. Die Vietminh, die von Ho Tschi Minh und General Giap geleitete Guerillabewegung, hatte nach den schweren Blutopfern eine Atempause bitter nötig; es schien vorteilhaft, vom militärischen auf das diplomatische Feld überzuwechseln, erst recht, als während der Genfer Konferenz in Paris die kompromißbereite Regierung Mendès-France ans Ruder kam. Auch damals existierten zwei vietnamesische Regierungen, die sich gegenseitig nicht anerkannten, auch damals saßen die Vertreter des Vietminh bereits am Konferenztisch, als der mit Frankreich (und bald auch mit Amerika) verbündete und von Ngo Dinh Diem-geführte "Staat Vietnam" die Verhandlungen noch boykottierte.

Die Verhandlungen zogen sich über zehn Wochen hin – vom 9. Mai bis zum 21. Juli 1954, und die Entscheidung für den Frieden fiel erst in der letzten Nacht. Für die Verzögerung gab es mehrere Gründe: Amerika, das damals bereits achtzig Prozent der Kriegskosten trug, hielt sich abseits, da es die kommunistische Herrschaft weder in ganz noch in Teilen von Vietnam akzeptieren wollte; die Franzosen weigerten sich zunächst, mit Ho Tschi Minh überhaupt zu verhandeln; und die Vietminh wollten erst noch Laos erobern, ehe sie Konzessionen gewährten.

Ein endloser Streit hub an über die Frage, welche Länder den Waffenstillstand überwachen sollten. Die Vietminh-Vertreter gaben sich bis zuletzt äußerst hartnäckig, und sogar den Chinesen, den eigentlichen Sachwaltern der kommunistischen Vietnamesen, fiel es schwer, die Aggressivität der Vietminh zu bremsen. Der chinesische Außenminister Tschu En-lai schließlich flog in einer Zwischenphase der Konferenz eigens von Genf in den Fernen Osten, um an der chinesischen Grenze mit Ho Tschi Minh ein Minimalprogramm auszuhandeln.

Später hat man oft gesagt, die Vietminh sei von ihrem kommunistischen Verbündeten zum Nachgeben gezwungen worden. Ebensoviel aber spricht für die Annahme, daß Ho Tschi Minh selber es war, der den Kompromiß suchte und ihn im Zentralkomitee seiner Partei durchzusetzen wußte – gegen den Widerstand seiner Militärs. Es fiel ihm nicht leicht. Welch eine Zumutung für die Sieger von Dienbienphu, die bereits zwei Drittel des ganzen Landes kontrollierten, nun in die Teilung Vietnams einzuwilligen und den ganzen Süden (die Keimzelle der Vietminh und die Kornkammer Vietnams!) preiszugeben, Millionen Anhänger der Vietminh der Rache eines Diem auszuliefern, und dies alles nur für die vage Aussicht, daß in zwei Jahren freie Wahlen zur friedlichen Wiedervereinigung führen sollten!