Von Wolfgang Müller-Haeseler

Beim geselligen Beisammensein, das in den Düsseldorfer Rheinterrassen den XI. Bankierstag beschloß, drehten sich die Gespräche um ein Thema, um die Aufwertung der Deutschen Mark. Wenige Stunden zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Schiller in den Messehallen wieder einmal eine Philippika gegen die Aufwertung gehalten. Man kann es uns nicht zumuten, so meinte Schiller, für die Fehler der anderen geradezustehen.

Und doch, ein Bankier zuckte resignierend mit den Schultern, als er gefragt wurde, ob sich eine Aufwertung noch vermeiden läßt: „Die nächste Aufwertung kommt bestimmt.“ Andere dachten ebenso. Die Überzeugung, daß sich dieser Schritt, der die Wachstumschancen der Wirtschaft wenigstens am Anfang mindern und manchen Industriezweig vor schwierige Probleme stellen würde, angesichts der Forderungen aus dem Ausland und der deutschen Ausfuhrüberschüsse vermeiden lassen werde, ist erschüttert.

Dazu hat auch der Appell des Bundesbankpräsidenten Blessing beigetragen, die Banken sollten über den Kapitalexport nicht die eigene Liquidität aus den Augen verlieren. Und um die von Karl Blessing apostrophierte Liquidität aufrechtzuerhalten, verkaufen die Banken Inlandsanleihen, deren Kurse auch prompt gefallen sind.

Auf den Aktienmärkten herrscht wachsende Unsicherheit, weil niemand mehr so recht weiß, ob er den handfesten Dementis aus Bonn noch trauen kann. Die Börsianer neigen zur Vorsicht. Sie rechnen damit, daß bei einer Aufwertung die Exportpreise der deutschen Industrie, in Mark ausgedrückt, unter Druck geraten. Sinkende Exporterlöse bedeuten aber sinkende Gewinne. Die Kursnotierungen folgen dieser Beurteilung.

Mit einem rechnet heute kaum noch jemand: Daß es wieder gelingen wird, die hohen Überschüsse im Außenhandel durch Kapitalexporte auszugleichen. Im vergangenen Jahr blieben von 16,9 Milliarden Mark Überschuß in der Zahlungsbilanz nur 40 Millionen stehen. Das war nur möglich, weil neben dem kräftigen Kapitalexport 1,4 Milliarden Mark Auslandsschulden vorzeitig zurückgezahlt wurden.

In diesem Jahr waren die Voraussetzungen für eine Kapitalausfuhr als Mittel gegen allzu hohe Überschüsse in der Handels- und der Zahlungsbilanz weit günstiger als letztes Jahr. Die Banken schwammen im Geld, weil die Kreditnachfrage der Industrie nach dem Aufstieg aus der konjunkturellen Talsohle nur zögernd zunahm. Die hohen Erlöse aus dem Außenhandel ermöglichten den Unternehmen ein hohes Maß an Selbstfinanzierung; sie konnten einen großen Teil ihrer Investitionen aus eigenem Verdienst finanzieren. Diese Fülle der Liquidität wurde noch durch große Sparbeträge der Bevölkerung vermehrt, die unter der Drohung einer wirtschaftlichen Rezession mehr auf die hohe Kante legte als in früheren Jahren, 16,2 Milliarden Mark sind allein im ersten Halbjahr 1968 gespart worden.