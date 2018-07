Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Reader’s Digest jetzt auch ADIG-Vertreter

Die Reader’s-Digest-Anlagen-Vermittlung GmbH, Frankfurt/Main, eine 100prozentige Tochter des Verlages „Das Beste“ in Stuttgart, bietet jetzt auch sämtliche Fonds der Allgemeinen Deutschen Investment-Gesellschaft GmbH (ADIG) in München zum Verkauf an. Bisher wurden von Reader’s Digest nur die von Loomis Sayles & Co in Boston verwalteten Investment-Fonds Loomis – Sayles Capital Development Fund und Loomis – Sayles Mutual Fund in der Bundesrepublik verkauft.

Grace-Aktie amtlich notiert

Am 30. Oktober ist erstmals an einer deutschen Börse die Aktie der W. R. Grace & Co (New York) notiert worden. Grace zählt zu den 50 größten Industrieunternehmen der USA. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Chemie und der Nahrungsmittelindustrie. In der Bundesrepublik ist Grace mit vier Unternehmen vertreten. Die beiden größten sind die Terroson-Werke GmbH Chemische Fabrik in Heidelberg sowie die Grace-GmbH in Friedrichsgabe bei Hamburg.

7 Prozent beim Deutschen Rentenfonds

Nach einer Verlautbarung des Deutschen Investment-Trust (gehört zur Dresdner Bank) können die Besitzer von Zertifikaten des Deutschen Rentenfonds mit einer Ausschüttung rechnen, die einer Rendite von 7 Prozent entsprechen wird. Ausgezahlt wird sie allerdings erst am 15. Juni 1969.

Der Wertzuwachs war größer