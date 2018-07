FÜR jeden, der sich für die neunziger Jahre interessiert und für einen faszinierenden Repräsentanten jener widerspruchsvollen Periode, die Verfall und Hochblüte zugleich war, als Dekadenz verrufen, als Moderne überschätzt, aber berstend vor bizarren Persönlichkeiten und Schöpfungen –

Stanley Weintraub: „Aubrey Beardsley“ – Eine Biographie, aus dem Englischen von Christian Spiel; Winkler Verlag, München; 303 S., 20 Abb., 24,80 DM.

ES ENTHÄLT die erste ausführliche Biographie des englischen Künstlers, dessen Werk der blasierten Gesellschaft seiner Zeit zu ihren subtilsten Frissons verhalf und in aller Welt nachgeahmt wurde, dann für einige Jahrzehnte aus der Mode kam und heute, auf dem Umweg über die Art Nouveau, wieder zu zwielichtigen Ehren gelangt.

ES GEFÄLLT, weil in einem gut übersetzten, gut bebilderten Band zum erstenmal die verstreuten, obskuren Fakturen aus Beardsleys Leben in gediegener, verständnisvoller Darstellung zusammengefaßt sind; es sind ihrer nicht viele, denn es war ein kurzes Leben: Kaum mehr als fünfundzwanzigjährig starb er an der Tuberkulose (1897). Und das Erstaunliche ist, daß der Zwanzigjährige, das mit allen Salben geriebene Wunderkind der Generation, in den fünf Jahren seines Schaffens – mehr waren es nicht – dominierenden Einfluß erreichen konnte. Es lag an der aufreizenden Neuheit seiner Linienführung, und den frappanten Effekten seiner Schwarz-Weiß-Technik (kein Zeichner hat einem nachtschwarzen Viereck durch ein paar weiße Tüpfelchen und Striche eine ähnliche Dramatik abgewonnen), es lag an dem Übermaß der Einfälle und der Schnörkel, und es lag an einer bis zum Pornographischen erhitzten Erotik, die jedes Detail in eine Zweideutigkeit oder in eine unverhüllte Anstößigkeit verwandelte. Diese Blätter sind die besessenen Phantasien eines halbwüchsigen Genies, dem das Schicksal die Rüstigkeit zum Erlebnis und die Zeit zum Wachstum versagt hatte. Sein Lebenswandel war der untadelige eines eleganten, witzigen Schöngeists, wenngleich nicht gefeit gegen den Verdacht der Blutschande mit der Schwester; seine selbsterworbene Bildung war stupend, so daß seine Kunst sogar zuviel der Literatur verdankt, wie seine Technik dem Kunstgewerbe. Man kann es nicht lange bei ihm aushalten, aber man kehrt immer wieder zu ihm zurück. Ernst Stein