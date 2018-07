Inhalt Seite 1 — Auf der Venus ist es heißer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Venusatmosphäre stand im Mittelpunkt der Zweiten Arizona-Konferenz über planetare Atmosphären, die unlängst unter der Schirmherrschaft der Space Physics Division des Kitt Peak National Observatory in Tucson (Arizona) stattfand. Wissenschaftler aus Ost und West diskutierten über die beiden herausragenden Weltraumerfolge des letzten Jahres, die Flüge einer sowjetischen und einer amerikanischen Raumsonde zur Venus.

Dabei zeigte sich, daß unser Nachbarplanet vermutlich um etwa 150 Grad heißer ist, als es nach den Messungen der sowjetischen Sonde Venera 4 zu erwarten war, nämlich ungefähr 425 Grad Celsius in der Nähe des Venusäquators.

Harte Diskussionen lösten die Differenzen aus, die zwischen den Meßwerten von Venera 4 und der amerikanischen Sonde Mariner 5 bestehen (ZEIT Nr. 28/1968). Mariner 5 flog während seiner Mission an der Venus vorbei und führte Messungen von Temperatur, Druck und anderen Größen in der hohen Atmosphäre bis hinab zu etwa 40 Kilometer durch. Venera 4 dagegen schwebte am Fallschirm von 26 Kilometer Höhe bis zur Venusoberfläche hinab und registrierte dabei Temperatur, Druck und chemische Zusammensetzung der unteren Atmosphärenschichten.

Die Meßreihen beider Sonden stimmen insofern überein, als bei beiden die Zunahme der Temperatur mit abnehmender Höhe etwa 10 Grad pro Kilometer Höhendifferenz beträgt. Verlängert man aber die Temperaturkurve von Venera 4 nach größeren Höhen, so erscheint sie gegen die Mariner-Temperaturkurve um etwa 25 Kilometer versetzt. Nimmt man an, daß die Temperaturmeßwerte beider Sonden richtig sind, so kann man die Mariner- und die Venera-Daten nur dadurch in Einklang bringen, daß man entweder den Höhenmaßstab von Mariner um 25 Kilometer nach unten oder jenen von Venera 4 um 25 Kilometer nach oben verschiebt.

Das letzte würde bedeuten, daß Venera 4 nicht im Höhenbereich zwischen 26 Kilometer und der Venusoberfläche, sondern vielmehr zwischen 51 und 25 Kilometer Höhe gemessen hätte. Die Temperatur an der Venusoberfläche wäre damit etwa 200 Grad höher.

Nach den Ergebnissen sorgfältiger Analysen, die in Tuscon vorgetragen wurden, scheinen die Höhenmessungen der amerikanischen Sonde Mariner 5 richtiger zu sein als diejenigen der sowjetischen Instrumentenkapsel Venera 4. Die jeweilige Höhe von Mariner über der Venusoberfläche wurde aus dem Abstand vom Venusmittelpunkt, der sich aus der exakten Bahnvermessung ergab, durch Subtraktion des bekannten Venusradius ermittelt. Nach Angaben der verantwortlichen Wissenschaftler vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, beträgt der maximale Fehler für diese Höhenbestimmung nur 2,5 Kilometer. Die Höhenbestimmung der sowjetischen Sonde wurde durch einmalige Radarmessung vorgenommen.

Die Mehrzahl vor allem der westlichen Wissenschaftler nimmt inzwischen an, daß diese eine Radarmessung falsch war und das Ende der Datenübertragung nicht durch den Aufschlag von Venera 4 auf der Venusoberfläche, sondern durch den Ausfall der Instrumente in etwa 25 Kilometer Höhe zu erklären ist. Für diese Annahme spricht auch, daß nicht alle Instrumente gleichzeitig, sondern nacheinander versagten, zuerst die Druckmessung, zuletzt die Temperaturmessung. Die Experimentatoren hatten nicht mit einem so extrem hohen Atmosphärendruck gerechnet; die Instrumente waren für einen Venusluftdruck von maximal acht Atmosphären ausgelegt; tatsächlich aber wurden mehr als zwanzig Atmosphären ermittelt.