Frankfurt am Main

Als Frau Bruhns, Schwägerin des ehemaligen Hamburger Kultursenators Biermann-Ratjen, sich von Ernst Flege in Öl porträtieren ließ, mußte sie ein Buch in die Hand nehmen. Jetzt hängt sie in voller Schönheit in einer Büroetage im Frankfurter Reuterweg 5153, dekoratives Symbol des „Instituts für Dynamisches Lesen GmbH“. Damit hat sich die erste Niederlassung der „Famous Schools International“ auf dem europäischen Festland dem Stil des Stammhauses angepaßt. Und ganz amerikanisch ist es auch, daß es mit einer Geschichte beginnt. Evelyn Wood, eine ältere Dame mit Silberlöckchen, erzählte sie persönlich ihren deutschen Gästen. Im Jahre 1945 habe sie als Lehrerin ihrem Professor Dr. C. Lowell an der Universität von Utah ihre Diplomarbeit vorgelegt. Ihren Wunsch nach einer Diskussion über ihre Arbeit habe Lowell umgehend erfüllt. Professor Lowell hatte das 80-Seiten-Manuskript in wenigen Minuten gelesen – und verstanden.

„Diese Art zu lesen“, so berichtete Evelyn Wood, „hat mich dermaßen fasziniert, daß ich mich jede freie Minute damit beschäftigte.“ Zwölf Jahre habe sie dann dafür gebraucht, eine Methode auszuarbeiten, nach der „dynamisches Lesen“ regelrecht erlernt werden kann. Ihr Geheimnis verkauft sie nun auch in der Bundesrepublik, für 700 Mark. Mit Garantieschein, daß die persönliche Leseleistung um mindestens das Dreifache gesteigert wird.

„Das ist kein Kaninchen aus dem Zylinder, was wir hier machen“, erläutert ihr frisch gebackener Direktor der Frankfurter Filiale, Ernst Kühn von Burgsdorff, und er warnt gleichzeitig: „Dieser Kursus ist nicht leicht, es ist ein hartes Brot, denn wir müssen alte Lesegewohnheiten überwinden.“

Die harte Arbeit muß in sieben Stufen geleistet werden. Der künftige Schnelleser lernt zunächst „praktische Fertigkeiten“, das heißt, er muß mit der Hand die Zeilen entlanggehen und dadurch sich selbst ein erhöhtes Lesetempo vorschreiben. Im fortgeschrittenen Stadium werden Handbewegungen gemacht, die an einen Slalomlauf erinnern. Auf der nächsten Stufe werden „visuelle Fertigkeiten“ erlernt, Wortgruppen müssen erfaßt werden. Die dritte Etappe heißt „Verständnis“. Ihr wird im Gesamtkonzept eine besondere Bedeutung beigemessen. „Hier wird es schwierig“, kommentiert der Chef. „Das Gesehene muß in Verständnis umgewandelt werden, denn es geht uns nicht um Geschwindigkeit an sich, sondern darum, das Gelesene auch richtig verstanden zu haben.“

Deshalb wird in der vierten Phase das „Erinnerungsvermögen“ trainiert. Der Schnellese-Schüler bekommt Anleitungen, die Struktur des Lesestoffes – etwa nach dem Schema: wer? was? wann? wo? wie? – aufzubereiten. Bei diesem Kapitel wird der Aspirant auf Rekordgeschwindigkeiten zu einer Verhaltensweise gebracht, die dem Normalleser völlig fremd ist: er muß das Vorwort eines Buches zuerst lesen. Wenn die ersten Klippen überwunden sind, beginnt eine Art von Spezialisierung. Die nächsten Schritte sind: „intensives Lesen zu Studienzwecken“, „Lektüre von Zeitungen und Zeitungsartikeln“, „Romane und klassische Literatur“ (mit Spezialtechniken, um abends den Krimi im Bett richtig zu lesen) und schließlich „Vertiefung und Ausweitung“ (mit Abschlußtest).

Das alles soll in einem Acht-Wochen-Kursus mit insgesamt 24 Stunden Unterricht, jeweils drei Stunden an einem „Schultag“, geschafft werden. Voraussetzung ist ein Lesetraining von mindestens einer Stunde pro Tag außerhalb der regulären Kursuszeit. („Die Hausarbeiten werden kontrolliert.“) Um den Erfolg messen zu können, beginnt der Lehrgang mit einem Test, endet damit, und zwischendurch gibt es ständige Überprüfungen der Leistungen. Die Trainer überzeugen sich fortlaufend davon, daß ein Buch nicht „durchgeblättert“, sondern auch wirklich gelesen und verstanden wird. Das geht so vor sich: Erst wird eine Zeiteinheit gestoppt, dann muß ein Fragebogen ausgefüllt werden. Zum Beispiel: Nach der Lektüre von Robert Jungks „Heller als tausend Sonnen“ muß unter anderem beantwortet werden, wer die bekanntesten Mathematiker in den zwanziger Jahren waren, warum die Berufung des späteren Nobelpreisträgers James Frank nach Göttingen verzögert wurde, welche Themen bei den Debatten im „Seminar über die Materie“ behandelt wurden – insgesamt zwanzig Kontrollpunkte.