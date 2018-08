Die Polemik um die militärische Besetzung der ČSSR nimmt gegenwärtig exegetische Formen an. Man deutet und deutelt, was tschechische und slowakische Politiker, Schriftsteller, Journalisten mit dieser oder jener Rede, mit diesem oder jenem im Prager Frühling verfaßten Artikel gemeint haben dürften. In der DDR-Zeitschrift Sonntag vom 3. November bezichtigt Dr. Horst Redeker den tschechischen Schriftsteller Pavel Kohout der „beispiellosen Verwirrung der elementaren politischen Begriffe“ und der „völligen Unterwerfung unter die Taktik der Konterrevolution“. Als Unterlage für seinen ganzseitigen Artikel dient ihm vor allem Peter Handkes Aufsatz „Der Monopolsozialismus“ – erschienen im Feuilleton der ZEIT vom 30. August. Worum es geht, zeigt folgende Gegenüberstellung.

Peter Handke schrieb: „Freilich kommt man nicht umhin, den Reformsozialisten in Prag in manchem mangelnde List vorzuhalten, mögen diese Vorhaltungen jetzt auch ein wenig fehl am Platz erscheinen. So sind etwa die Informationsmittel in Prag gerade in der kritischen Zeit zumindest unvorsichtig gebraucht worden: Das ‚Manifest der 2000 Worte‘ etwa, das so viel Publizität erhielt, ist so naiv, individuelle Moral der politischen vorzurechnen ... Und ebenso ist die Forderung, man müßte mit dem Entschluß, ‚das alte Regime zu vernichten, bis zum Ende gehen‘, zumindest mißverständlich...“

Dazu Horst Redeker: „Der Vorwurf der Naivität ist von der anderen Seite legitim; Handke erhebt ihn zum Beispiel gegenüber dem ‚2000-Worte’-Manifest, und er meint: ,mangelnde List‘, bezogen unter anderem auf die im Manifest enthaltene Forderung, man müsse mit dem Vorsatz, ‚das alte Regime zu vernichten, bis zum Ende gehen‘. Das ist offene Konterrevolution, und die Konterrevolution ist nicht naiv, sie bedient sich der Naivität.“

Ob Naivität oder Konterrevolution, darüber mögen sich Pavel Kohout und Peter Handke mit Horst Redeker auseinandersetzen, falls sie darauf Wert legen sollten. Ebenso sei es Günter Grass überlassen, sich geehrt, beleidigt oder belustigt zu fühlen, wenn ihn Redeker als „erklärten Anhänger der westdeutschen Regierung“ bezeichnet. Sehen wir uns lieber an, was Ludvík Vaculík in jenem Manifest eigentlich geschrieben hat und was Zehntausende tschechoslowakische Kommunisten und Nichtkommunisten, Intellektuelle und Arbeiter im heißen Prager Sommer wirklich unterzeichnet haben. Der von Handke wie Redeker inkriminierte Satz steht in folgendem Zusammenhang:

„Wir wenden uns an euch in diesem Augenblick der Hoffnung, die jedoch ständig gefährdet“ ist. Es hat mehrere Monate gedauert, bis viele von uns das Vertrauen gewannen, daß sie frei sprechen können, viele aber glauben das nicht einmal jetzt. Doch wir haben endlich so gesprochen und uns so weit enthüllt, daß wir unsere Absicht, dieses Regime zu vermenschlichen, einzig und allein vollenden müssen. Sonst würden die alten Kräfte grausam Vergeltung üben. Wir wenden uns vor allem an jene, die bisher nur abgewartet haben. Die Zeit, die anbricht, wird für viele Jahre entscheidend sein.“

Vermenschlichen wollten somit Verfasser und Unterzeichner des Manifests das bisherige Regime. Fragt sich nun, wer denn die weitverbreitete Version in Umlauf gesetzt hat, die Unterzeichner hätten vorgehabt, „das alte Regime zu vernichten“?

Diese Version findet sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 6. Juli 1968 in der von Andreas Razumovsky gezeichneten Übersetzung der „2000 Worte“. Er hat die tschechische Vokabel „zlidštit“ mit „vernichten“ übersetzt, weil er zlidštit (vermenschlichen) mit zničit (vernichten) verwechselt hat. Ein unseliger und offenbar unausrottbarer Fehler. Denn obgleich in der Prager Volkszeitung am 19. Juli eine zutreffende Übersetzung erschienen ist und obgleich die Fischer-Bücherei in Frankfurt im September diesen Text in ihre Dokumentation „Der Fall ČSSR“ eingereiht hat, macht Razumovskys Übersetzungsfehler nach wie vor die Runde in Ost und West. Er diente Redeker (ungeachtet des westlichen Ursprungs) noch im November als willkommener Kronzeuge für seine These: „Das ist Konterrevolution.“ Karl Frankl

Der Autor dieses Artikels ist Redakteur der Prager „Volkszeitung“