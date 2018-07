Inhalt Seite 1 — Ein Versuch mit Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von H. W. Bartsch

Wer im Frühjahr dabei war, bei den Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze, konnte sich kaum der Euphorie entziehen, die alle Beteiligten an den Demonstrationen erfüllte. Von morgens früh bis in den Abend hinein wurde in der Mertonstraße zwischen Universität und Studentenhaus ununterbrochen diskutiert. Einige, tausend Studenten, Schüler und Frankfurter Bürger füllten den Platz, und alle, alle kamen: Professoren und Rektor, Abgeordnete und Minister. Und alle waren trotz unterschiedlicher Auffassung über die zu verwendenden Mittel in der Ablehnung der Notstandsgesetze einig. Zum erstenmal kam es in dem schwelenden Streit zwischen Universitätsverwaltung, Ministerium und Studenten zu einem direkten Gespräch zwischen allen Beteiligten.

Hier schien exemplarisch verwirklicht zu sein, was nach der Konzeption der Studenten Demokratie sein soll. Über neue Aktionen wurde nach langer Diskussion plebiszitär entschieden. Es schien unmöglich, daß an dieser praktizierten Demokratie vorbei im fernen Bonn Gesetze verabschiedet werden könnten, die eine autoritäre Struktur des Staates vorzeichneten.

Die Teilnehmer erwachten aus der Euphorie nicht erst, als die Verabschiedung der Gesetze bekannt wurde. Vielmehr ließ die Enttäuschung über den geringen Erfolg der Agitation vor den Betrieben, über die mangelnde Solidarisierung der Arbeiter die Illusion zusammenbrechen, Demonstrationen könnten tatsächlich zum Erfolg führen. Die Angabe des Streikkomitees, daß aus dieser Enttäuschung der zurückkehrenden Agitationsgruppen die Ausschreitungen zu erklären sind, die dann zur polizeilichen Besetzung der Universität führten, trifft wahrscheinlich den Zusammenhang richtig.

Der Höhepunkt der Aktionen aber war die spontane Proklamierung der „Politischen Universität“, nachdem der Rektor den Lehrbetrieb geschlossen hatte. Sie arbeitete nur einen Tag, aber dieser eine Tag hat bewiesen, daß es eine Diffamierung ist, wenn man den Studenten nachsagt, ihr Demonstrieren sei nur ein Ausweichen vor harter wissenschaftlicher Arbeit. In der Dokumentation:

„Universität und Widerstand, Versuch einer Politischen Universität in Frankfurt“; hersg. von Detlev Claussen und Regine Dermitzel, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1968, 195 Seiten, 5,– DM

wird jetzt ein nüchterner Bericht über die Ereignisse vorgelegt: mitsamt dem Wortlaut der gehaltenen Vorlesungen und Diskussionen (J. Agnoli, Peter Brückner und Thomas Leithäuser) und einer Auswahl des Materials, das für die künftigen Seminare erarbeitet worden war, die nicht mehr gehalten werden konnten, weil die Polizei das Universitätsgebäude besetzte. Oskar Negt (der Rudolf Augstein in der Veranstaltung des Hessischen Rundfunks dazu herausforderte, sein vorbereitetes Referat aufzugeben, um direkt zu antworten) legt „die Idee einer kritischen und antiautoritären Universität“ dar. Seine Begründung der studentischen Forderung, daß nur „die in kommunikativer ‚herrschaftsfreier‘ Diskussion begründete Öffentlichkeit des organisierten Arbeitsprozesses der Forschung und Lehre“ den wissenschaftlichen Fortschritt bringen kann, wird man bei den Bemühungen um eine Hochschulreform kaum beiseite schieben können.