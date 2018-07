Bonn

Bloß um dem Volk Genüge zu tun, und nur weil dieser das Pech habe, Staatsanwalt zu sein, könne man keinen Prozeß gegen einen Kranken veranstalten. So ließ sich unlängst der Verteidiger des Bonner Staatsanwalts Hans Joachim Drechsler vernehmen. Der 36jährige Staatsanwalt hatte in der Nacht zum 27. November 1967 seine Geliebte, die damals dreißig Jahre alte Justizinspektorin Marianne Keller, in deren karger Mansardenstube mit seinem Hosenträger erdrosselt und erfolglos versucht, sich selbst zu erhängen.

Knapp ein Jahr nach dieser makabren Szene gab die Bonner Anklagebehörde bekannt, daß kein Kollege bereit sei, Drechsler anzuklagen. „Denn das wäre Verfolgung eines Unschuldigen und strafbar“, erläuterte Oberstaatsanwalt Walter Engwitz vor kleinem Kreis der Bonner Lokalpresse, der die Einstellung des Drechsler-Verfahrens offiziell mitgeteilt wurde. Was ist von einem „Freispruch“, bevor überhaupt ein Gericht verhandelt hat, zu halten?

Indizien deuten in der Tat darauf hin, daß Drechsler gemütskrank war, als er mit seiner Geliebten sterben wollte. Für zwei Gutachter und ihre Mitarbeiter steht überdies unzweifelhaft fest, daß Drechsler zum Zeitpunkt der Tat absolut „schuldunfähig“ im Sinne des Paragraphen 51 Absatz 1 war. Sie führen zwei Gründe an: 1. Die Phase einer sogenannten „endogenen Depression“, 2. die Folgen eines „pathologischen Rausches“.

Nun braucht man Lauterkeit und Redlichkeit der ärztlichen Argumente keineswegs zu bezweifeln, um dennoch ein Unbehagen zu verspüren, zumal sich die Staatsanwaltschaft vollends hinter diesen Gutachten verschanzt und ihre Hände für gebunden erklärt. Ein freisprechendes Urteil nach einem Gerichtsverfahren wäre vielen Beobachtern wünschenswerter gewesen. Doch wo kein Kläger, da ist auch kein Richter.

Die Wahrheitsfindung wurde Richtern in weißen Kitteln, die in der notwendigen Verschwiegenheit der Arztzimmer entschieden haben, überlassen. Bereits im Frühjahr, nach dem ersten Gutachten von Dr. Wolfgang Auch, hob ein Bonner Amtsrichter den Haftbefehl gegen Drechsler auf. Gleichzeitig erhielt Drechsler ein Gesundheits- und Unbedenklichkeitsattest, indem das Rheinische Landeskrankenhaus Bonn ihn als „geheilt“ entließ. Man schickte ihn heim zu seiner Familie, weil mit einer neuen „endogenen Depression“ nicht zu rechnen sei; mindestens aber der Hang, sich selbst oder andere umzubringen, mit Bestimmtheit nicht mehr Herr über Drechsler werden könne. In den Gutachten ist zu lesen, daß Drechsler zwar im Laufe der vergangenen Jahre drei endogen depressive Phasen durchgemacht habe – eine mit einem damals geheim gebliebenen Selbstmordversuch –, aber einen Rückfall traut man ihm nicht mehr zu. Es sei ausgeschlossen, daß Drechsler zeitlebens noch einmal einen „selbst dermaßen suizidbereiten Menschen“ finden werde wie Marianne Keller, präzisierte Oberstaatsanwalt Engwitz die Meinung der Psychiatrie. „Von Marianne Keller ging eindeutig der Anstoß zu einem gemeinsamen Selbstmord aus“ – so der Sprecher der Behörde.

Der Bonner Justizpalast ist sich nach erweislich umfangreichen Ermittlungen klargeworden, daß die seelisch und sexuell kritisch veranlagte Justizinspektorin den Staatsanwalt in eine ihm ausweglos erscheinende Situation lanciert habe. Nur so ist Drechslers Vorgesetzten erklärlich, daß Drechsler in der unordentlichen Dachkammer Marianne Kellers ein und aus ging. Drechsler, ein Jurist, der seine Examina mit Auszeichnung bestand und im Dienst als Verkehrsstaatsanwalt nur positiv auffiel.