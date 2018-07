Inhalt Seite 1 — Frustrierte Mütter - feindlich zu Kindern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sinah Walden beginnt ihren Artikel mit dem Satz: „Das wirkungsvollste Mittel, die Frau in Abhängigkeit zu halten, ist das Tabu der Mutter-Kind-Beziehung.“ Weil dieses Tabu immer wieder dazu dient, die Berufstätigkeit von Müttern, insbesondere der Mütter mit Kindern im vorschulischen Alter, moralisch zu verurteilen, will ich den Keil, den Sinah Walden an die ideologische Unfreiheit der Frau angesetzt hat, noch ein bißchen weiter treiben.

Der Psychotherapeut Brocher hat oft darauf hingewiesen, daß die Bundesrepublik eine sachliche Informations- und Kenntnislücke, die vorschulische Entwicklungsphase des Kindes betreffend, von etwa zwanzig Jahren aufweist. Selbst dort, wo Eltern mit hohem Bildungsniveau durch die Lektüre von René Spitz, Daniel Spöck und anderen Autoren veranlaßt werden, die frühkindliche Entwicklung als wichtigste Sozialisationsaufgabe zu begreifen, wird eine enge Mutter-Kind-Beziehung als conditio sine qua non interpretiert, wie die Soziologin Ingeborg Berger kürzlich an Marburger Studenten mit Erschrecken feststellte.

Die begierige Aufnahme von Büchern und Artikeln in Elternzeitschriften zum Thema der frühkindlichen Entwicklung führt vermutlich dazu, daß die Frauen sich noch stärker als bisher berufen oder gezwungen fühlen, die Rolle der Mutter als Ganztagsbeschäftigung auszuüben. In dem Augenblick, wo 36 Prozent aller Mütter mit Kindern unter achtzehn Jahren (davon die Hälfte mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren) außerhalb des Hauses berufstätig sind (1966) und damit faktisch die Mutterrolle nur als eine unter mehreren ausüben, setzt der ideologische Druck auf diese Mütter mit Argumenten ein, die, richtig interpretiert, als Waffen zur Befreiung der Mütter dienen könnten.

Sieht man sich einmal genau an, was die wissenschaftliche Sozialisationsforschung in der Nachfolge von Freud und die Untersuchungen von Spitz an hospitalisierten Kindern an Kenntnis gebracht haben, so ist zunächst festzustellen, daß das Kind eine Bezugsperson benötigt, zu der beiderseitig positiv-affektive Beziehungen bestehen. Diese Bezugsperson kann die Mutter, der Vater, aber auch jemand anders sein.

Für die optimale Persönlichkeitsentwicklung ist es nach den Erfahrungen, die mit Kindern im Kibbuz gesammelt werden konnten (wie die des Amerikaners Edward Irvine 1966), offensichtlich nicht notwendig, daß diese Bezugsperson nur aus einer Person besteht. Das Vorhandensein mehrerer Bezugspersonen in der Kibbuzerziehung (Eltern, Erzieherin, Verwandte oder Bekannte) hatte zur Folge, daß dem Kind ein vielfältiges Angebot an Reizen, Reaktionen und Verhaltensweisen offeriert wird, wodurch ein Lernen in großem Umfang ermöglicht wurde.

Die Mutter, die sich heute nach weiteren Bezugspersonen (Großmutter, Kindergärtnerin und so weiter) für ihr Kind umsieht, um eigene Berufs- oder Bildungspläne auch realisieren zu können, handelt nicht verantwortungslos gegenüber ihrem Kind, sondern kann zu dessen Förderung im intellektuellen und sozialen Bereich beitragen. Voraussetzung für die Rolle einer Bezugsperson sind jedoch bestimmte Qualitäten und Verhaltensweisen.

Diese Qualitäten werden keiner Frau durch die biologische Mutterschaft verliehen, und keine Erzieherin hat sie zur Verfügung, die nicht eine gute Ausbildung bekommen hat. Deshalb hängt die Zukunft der Kinder von den Fähigkeiten der Erziehenden ab und nicht davon, ob die biologische Mutter sich den ganzen Tag ihrem Kind widmet.