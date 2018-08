Von Heinz Michaels

Sie sind fast Nachbarn, der Benjamin unter Deutschlands Automobilproduzenten und die deutsche Tochtergesellschaft der nunmehr größten Kraftfahrzeuggruppe in Europa, die „NSU Motorenwerke: AG“ in Neckarsulm also und die „Deutsche Fiat AG“ in Heilbronn.

Früher standen die Nachbarn auch einmal in geschäftlichen Beziehungen miteinander: Als die NSU-Direktoren in den dreißiger Jahren einmal des Automobilbaus leid waren, verkauften sie die Montagehallen in Heilbronn, in denen Porsche noch die ersten Versuchsmodelle des Volkswagens zusammengebastelt hatte, kurzerhand an den Fiat-Konzern.

Nun rätseln die Verantwortlichen der Automobilindustrie, ob der Draht zwischen Heilbronn und Neckarsulm in absehbarer Zeit vielleicht wieder kurzgeschlossen werden könne.

Auf einer Betriebsversammlung strapazierte Vorstandsvorsitzender Dr. Gerd Stieler von Heydekampf jüngst wieder einmal seine nun schon seit Jahren bekannte Standardformel: NSU werde auch für die nächste Zeit unabhängig und selbständig bleiben, ohne aber „koalitionsfeindlich“ zu sein.

Daß Fiat und NSU heute in einem Atemzug genannt werden, hat eine Vorgeschichte. Vor Jahren fanden sich die Avantgardisten von Neckarsulm mit den Avantgardisten von der Seine zusammen, die mit dem Citroën DS 19 vor nunmehr fast eineinhalb Jahrzehnten das fortschrittlichste Auto gebaut und außerdem mit dem 2 CV das wohl häßlichste Auto im Programm haben, das gleichwohl ein Statussymbol jugendlicher Intellektueller geworden ist.

Auf der Suche nach neuen Ideen waren die Franzosen auch nach Neckarsulm gekommen und fanden den Wankel-Motor, der ihnen der geeignete Antrieb für einen europäischen Volkswagen der Zukunft zu sein schien.