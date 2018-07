Wenn Sie, meine verehrten Leser, erstmals bei einem Kreditinstitut Aktien erwerben und sie von diesem Institut verwahren lassen, werden Sie aufgefordert, die Bank oder Sparkasse zur Wahrnehmung Ihres Stimmrechts auf Hauptversammlungen zu bevollmächtigen. Fast alle Kunden der Kreditinstitute machen von diesem „Service“ Gebrauch, der zudem den Vorteil besitzt, kostenfrei zu sein. Wenn man nicht von vornherein unterstellen will, daß Bankkunden in ihrer überwiegenden Mehrzahl gedankenlos handeln, ist der Schluß erlaubt, daß die zur Zeit bestehende Vollmachtsregelung den Wünschen der meisten Aktionäre entspricht.

Es ist beileibe nicht so, daß das Kreditinstitut eine Blankovollmacht von Ihnen verlangen kann. Vor jeder Hauptversammlung müssen Sie gefragt werden, wie Sie zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abzustimmen wünschen. Um Ihnen die Meinungsbildung zu erleichtern, ist das Kreditinstitut verpflichtet, Ihnen auch Einwände einer etwaigen Opposition zur Kenntnis zu bringen. Schicken Sie den Ihnen zugesandten Fragebogen nicht ihrem Kreditinstitut zurück, so stimmt es mit ihren Stimmen so, wie in dem Fragebogen vorgeschlagen.

Nach dem alten Aktiengesetz brauchte die Bank oder Sparkasse nur Anträge der Opposition den Aktionären weiterzugeben. Im übrigen galt der stillschweigende Auftrag, „im Sinne der Verwaltungsvorschläge“ zu stimmen. Die neue Regelung zielt darauf ab, Hauptversammlungen demokratischer zu machen, also den Opponenten eine bessere Ausgangsbasis zu verschaffen. Sie konnten sich bisher auf Hauptversammlungen noch so lautstark aufführen, gegen den geschlossenen Block der von den Banken vertretenen Stimmen blieb ihre Mühe stets ohne Erfolg.

Ist das mit der neuen Regelung anders geworden? Keineswegs. Die Aktionäre lassen – bis auf verschwindend geringe Ausnahmen – den Kreditinstituten ihres Vertrauens weiterhin freie Hand bei der Stimmabgabe, das heißt nur wenige Fragebogen werden ausgefüllt zurückgesandt. So gesehen hat die neue Stimmrechtsregelung nur Leerlauf und unnötige Kosten verursacht. Niemand ist deshalb so recht damit zufrieden. Die Banken nicht wegen der Kosten, die Opponenten erst recht nicht, weil die von ihnen erhoffte Unterstützung ausgeblieben ist.

Ohne Zweifel fällt den Kreditinstituten mit der jetzt gehandhabten Regelung weiterhin eine erhebliche Verantwortung zu. Denn mit dem Recht, ihre Kunden auf Hauptversammlungen vertreten zu dürfen, halten sie gerade in den reinen Publikumsgesellschaften den Schlüssel zur Macht in der Hand.

Macht ist in den Augen vieler heute etwas Schlechtes an sich – und deshalb kann es nicht wundern, wenn die Kreditinstitute wegen des Depotstimmrechtes immer wieder in die Schußlinie geraten. Die Deutsche Bank hat diese Quengelei nun offenbar satt. „Es war ein Fehler von uns, während der Aktienrechtsberatungen für dieses Depotstimmrecht auf die Barrikaden gegangen zu sein. Im Grunde ist die Stimmrechtsvertretung eine Sache der Aktiengesellschaften und deren Aktionäre. Als Dienstleistungsunternehmen sind wir natürlich bereit, Aufträge unserer Kunden entgegenzunehmen, aber das sollten wir als Service verkaufen“, war die Stellungnahme von Franz Heinrich Ulrich, einer der Sprecher der Deutschen Bank auf dem XI. Deutschen Bankierstag in Düsseldorf.

Diese Schwenkung kam nicht überraschend. Der Ärger, den alle Banken mit der Rheinstahl-Hauptversammlung hatten, weil sie sich erst nach langem Zögern entschlossen, der von der Opposition geforderten Sonderprüfung zuzustimmen, hat einige Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank veranlaßt, den Nutzen des Depotstimmrechtes für die Bank neu zu überdenken.