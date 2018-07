Die Belgier sagen von sich selbst: "Niemand in Europa denkt so leidenschaftlich europäisch, wie wir Es ist ein Bekenntnis, das keinen lweifel duldet. Die europäische Gesinnung ist afe Tat eiae der Kr£t£, welche iie, ftsigjwr eh Zusammenhält; die andere ist die Hochitung für das Königshaus. Die fromme, mildtätige Königin wird geliebt, sogar von denen, die sie nicht lieben dürften: von Leuten, die kommunistisch wählen. Und über den klugen, zurückhaltenden König Baudouin oder Balduin kann man das Lob hören, er sei der einzige wirkliche Belgier im Lande, weil er beide Staatssprachen beispielhaft beherrsche: das Französische mit dem richtigen wallonischen Akzent, das Niederländische mit flämischem Klang.

Das dritte Band aber, das die Belgier bisher einte, nämlich der Einfluß der katholischen Bischöfe, die etwas wie eine Staatskirche repräsentierten, ist zerrissen, wie sich am Schicksal der Universität Löwen gezeigt hat. Dort sind die Würfel gefallen: Jener Teil der berühmten katholischen Hochschule, deren Lehrsprache das Französische ist, wird das flämische Städtchen verlassen. Eine sowohl gnadenlose als auch sehr kostspielige Entscheidung, in der die ganze Tragödie der Belgier zutage tritt. Aber wer sind sie denn, die Belgier? Je nachdem, wieviel guten Willen man aufbringt, kann man die Antwort auf diese Frage irgendwo im Mittelfeld zwischen zwei extremen Linien finden. Die eine Linie hat schon im Jahre 19 12 Jules Destr ee, der sozialistische Abgeordnete; von Charleroi, mit einem berühmt gewordenen Satz in seinem Brief an den König" gezogen; "Sire, es gibt keine Belgier. Es gibt nur Flamen und Wallonen!" Aber aus gleichfalls wallonischem Munde, nämlich dem des Volksdichters Antoine. Ctesse, kommt der ebensooft zitierte Reim: Fltfbumantis, Wallons ne soj?t qtte "Wenn 4i keser Vers aü& viele zum Spott anreizt (besonders unter der jungen flämischen Generation sind die Zweifel an der poetischen Behauptung unüberwindlich, daß "Flame" und "Wallone" verschiedene Vornamen ein und derselben Familie seien), so hat doch das Ergebnis der vorzeitigen Wahl vom März 1968 gezeigt, daß die feindlichen Brüder bei allem Streit doch lieber zusammenbleiben möchten, wenn eine vernünftige Regelung dafür gefunden würde. Verfassungsänderung also "Eine Kursverordnung zum Weiterleben", sagte ein Brüsseler, "die von modernen Ärzten ausgearbeitet werden müßte. Denn die Medizin alter Schule hilft nicht mehr " Ja, Belgien ist krank, und man ist übereingekommen, die Krankheit nach ihrem Hauptsymptom zu nennen: "Sprachenstreit". Dabei handelt es sich soweit um ein ererbtes Übel, als schon bei der Geburt des belgischen Staates (1830) eine "Sprachenfrage" vorhanden war. Französisch war die Staatssprache. Basta! Das rief sogleich Unbehagen im flämischen Teil des Volkes hervor, doch noch kein Fieber Im Laufe der Zeit aber hat sich so viel Giftstoff angesammelt, daß es den Patienten schier zerreißen will.

Dabei können die Belgier noch von Glück sagen, daß ihnen kein Unheil von außen droht. Zwar erinnert man sich in Wallonien, daß vor einigen Jahren dortige Separatisten Verbindung zu einem französischen politischen Klub aufnahmen, der sich "Vaterland und Fortschritt" nannte. Eine Aktionsgruppe, die von dem und jenem prorarinehten Gaullisten mit freundlichen Blicken betrachtet, wurde un<f "gwei Ziele- hatte: Erstens Wallomen an Frankreich ziehen und möglicherweise einverleiben, zweitens die Autonomie Bestrebungen der französischen Kanadier in Quebec fördern.

Als dann de Gaulle in Montreal als enthusiastischer Anwalt der Franzosen im kanadischen "Spradienstreit" auftrat, erschraken die Belgier, denn gleich kam ihnen jene Geschichte von der gewünschten Heimkehr der Wallonen ins gemeinsame Gallien von einst in den Sinn. Aber der französische Staatschef hat nie die geringste Neigung gezeigt, sich wallonischen Ärger aufzuladen. Und die Gruppe der "Heimkehrsüchtigen" ist verschwindend klein; dies auch deshalb, weil "Gaullisten" nicht nur in Flandern, sondern auch in Wallonien sehr seltene Vögel sind. Europa vor allem! Mit möglichst viel Integration und selbstverständlich nicht ohne England! Solange die Wallonen aber den Eindruck haben müssen, daß de Gaulle die Einigung Europas eher hemmt als fördert, bleiben sie zwar der französischen Kultur geöffnet und identifizieren sich mit ihr, doch zweifeln sie an der französischen Politik. Erst recht ist den Holländern nichts an einer "Heimkehr" ihrer Stammverwandten, der Niederländisch sprechenden Flamen, gelegen. Hier sind es besonders die strengen calvinistischen Kreise, die eine "Wiedervereinigung" ablehnen, da sie fürchten, bei einer Rückkehr der vollblütigen Flamen in ein gemeinsames Reich werde das katholische Element über Gebühr verstärkt. Und schließlich sind bei aller übrigen Freundschaft noch historische Differenzen wach. Denn im Bewußtsein der Niederländer steht der 25. Augast 1830 ak iÄSdeifeastäg t, Mtigr Auf Stand, Abfall der SM ;]$ie4srifde?voifcdea Vereinigten Niederlande- ,¥:$ JpPfifi weckte <J& Pariser Juli Revolution, aus der Nähe aber die Brüsseler Erstaufführung von Aubers "Die Stamme von Portici". Hört man in Brüssel einmal zu, wie eine reizende Fremdenführerin davon den staunenden Ausländern erzählt, so hat min den Eindruck: Es muß ein Freudentag gewesen sein.

Es ist wohl der einzige Fall in der Historie, daß eine Revolution durch eine Oper entzündet wurde. Aber einmal auf solche Weise begonnen, hat die Geschichte dieser Nation die opernhaften Züge behalten.

Volksaufläufe, Massenszenen, Demonstrationsmärsche, Aufschreie: "Walen buten!" (flämisch), rende Fenster, zersplitterndes Mobilar, Zusammenstöße mit der Polizei. Wasserwerfer, Verhaftete, Verletzte. Was die Studenten letzthin in aller Welt eingeführt haben, gehört schon lange zum belgischen Repertoire. Wobei Krawalle in Wallonien manchmal eine besondere Nuance haben, weil die Kämpfenden zwischendurch so friedlich zum Abendtisch gehen wie das Theaterptblikum ans kalte Büfett.

Stets erweist das Dramatische in Belgien seine Kraft und läßt das Gegenspiel von Flamen und Wallonen niemals langweilig werden. Zu allen belgischen Zeiten sind große politische Entscheidungen denn auch oft genug auf der Straße, anstatt im Rate der Minister oder im Parlament, durchgesetzt worden. Bei solchen Gelegenheiten erwacht "Le spectre gaullois", das "Gallische Gespenst", und führt einen vulkanischen Ausbruch - revolutionärer Leidenschaft "vor, hellauf lodernd, rasch verglimmend.