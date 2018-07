Montags freundlich, freitags schwach – das ist der Börsenrhythmus seit Wochen. Er ist das Resultat der immer wiederkehrenden Aufwertungsdiskussionen, die das Kursgefüge zwar nicht mehr zu erschüttern vermögen, andererseits aber die Anleger davon abhalten, neue Engagements einzugehen. Der Kursaufschwung bleibt daher vorerst gebremst, obwohl alle wirtschaftlichen Daten für eine weitere Aufwärtsbewegung sprechen.

Anlagekäufe waren in den letzten Tagen fast ausschließlich in Aktien solcher Gesellschaften zu beobachten, von denen anzunehmen ist, daß sie eine etwaige Wechselkursänderung ohne Einbußen überstehen werden.

Die Spekulation in den „Abfindungswerten“ erhielt mit dem in Börsenkreisen als unbefriedigend empfundenen Angebot der BASF, zehn Wintershall-Aktien in neun eigene zu tauschen, einen heftigen Stoß. Es zeigt deutlich, daß keineswegs alle spekulativen Blütenträume Wirklichkeit zu werden brauchen. In den „Randwerten“ des Chemie-Bereiches ist daher das Geschäft äußerst ruhig geworden.

Auch am Rentenmarkt läßt die Beteiligung der Kundschaft zu wünschen übrig. Mit dem Beschluß, künftig auch die Mark-Auslandsanleihen in das Gänsemarschprinzip aufnehmen zu wollen, ist zwar der Aufwärtstrend der Zinsen gestoppt, aber das Kaufinteresse des Publikums nicht gesteigert worden. Die Möglichkeit einer nachhaltigen Zinssenkung besteht vorerst nicht, so daß sich niemand mit Anlageentscheidungen zu beeilen braucht. K. W.