Von Leona Siebenschön

Um Mensch zu sein, bedarf der Mensch der Träume. Um wie ein Mensch zu leben, braucht er die Tat. Wenn freilich die Träume nur dazu taugen, die Tat zu verhindern, dann werden die kühnsten Phantasien Piraterie: Raub und Verrat an jenen, die hier, im phantasielosen Alltag, ausharren und hoffen müssen auf die Tat, denen kein Fluchtweg offenbleibt, noch nicht einmal die Chance zum letzten Streik, zum Selbstmord aus Protest.

Das ist die Situation der Mütter. Erst recht der Mütter mit Beruf. 2,5 Millionen von ihnen leben in der Bundesrepublik. Und noch hat sich keine Lobby ihrer erbarmt.

Daß Kinder unfrei machen, bedarf keiner Beweise mehr. Und daß der Mutterinstinkt ein Märchen sei, von Männern erfunden, „weil es uns besser in den Kram paßt“, befand sogar die „Bild“-Zeitung, und sie verkündete den Tag, „an dem man nach den Berufsaussichten beurteilt, welcher Ehepartner sich um das Kind kümmert und welcher Geld verdienen geht“.

Daß Frauen mit ihren Kindern erpreßt werden, hat „konkret“-Kolumnistin Ulrike Marie Meinhof stellvertretend für alle wortlos leidenden Genossinnen konstatiert: „Und das dürfte das Menschlichste an ihnen sein, daß sie sich mit ihren Kindern erpressen lassen, daß sie die Forderung, primär für ihre Kinder dazusein, selbstverständlich akzeptieren.“

Das Selbstverständliche ist längst entlarvt als Lüge, das Unbehagen an den Kindern ist ebenso bekannt wie aktuell. Die Unzufriedenheit der Mütter wurde von Soziologen als brisanter Stoff klassifiziert, der die Familie eines Tages in die Luft sprengen werde. Reformen des Zusammenlebens, und nährten sie sich dreist aus Maos Geist, sind allenthalben Diskutierstoff oder Stoff zum Träumen. Modelle für die Masse der Erpreßten sind sie nicht, noch nicht einmal ein praktikables Angebot für eine fortschrittsfreudige Minderheit.

In der Tat müßte (wo hätten die Nachdenklichen unter den Betroffenen das nicht schon bis zum Überdruß erkannt?) schöpferische Offenheit in der sozialen Sphäre walten. In der Tat müßten neue Formen des Zusammenlebens gesucht und auf ihre Tauglichkeit hin erprobt werden. Doch alle Projekte scheitern. Ob Großfamilie oder Gruppenehe, Klein-Kommune oder Konkubinat, dem Bürger gilt dergleichen a priori als Popzauber, als Mummenschanz, Erregung öffentlicher Heiterkeit und nicht einmal des Ärgerns wert. Sogar die jüngsten Barden der Revolte, die den Brand legen wollen an den vermorschten Boden der Gesellschaft, igeln sich ein, kapseln sich ab, ziehen ins Eigenheim, sobald sie die Richtige gefunden und mit ihr die Ringe getauscht haben. Die Ordnungsliebe dieses Volkes, seine Traditionshörigkeit und Lethargie, pflanzt sich fort bis ins Unterbewußtsein der Revolutioräre.