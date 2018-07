Vier Zeilen aus der „Times“: „Mrs. Surtees, Mrs. John Surtees and Major and Mrs. Charles Graham were unable to attend the funeral service for Major R. L. Surtees.“ Diese Meldung stand unlängst in der Rubrik „Social“, gleich unter „Nachrichten vom Hofe“. Was nun?

Man könnte sich ja über solche Sachen hinwegsetzen. Wenn hier drei Damen und ein Major unmöglich an der Trauerfeier für einen anderen Major teilnehmen konnten, ist man geneigt, „Na, wenn schon!“ zu sagen. Aber so leicht darf man es sich nicht machen. Es stand in der „Times“! Mit anderen Worten: Die Meldung hat Bedeutung. Wir dürfen als sicher annehmen, daß gewisse „Times“-Leser mit Befriedigung erfahren: „Aha, sie wollten kommen, aber sie konnten nicht. Sie waren unable!“ Eben diese Unabilitat (wenn wir’s einmal so nennen wollen) fügt dem Schwarz der Feier eine weitere Trauerfarbe hinzu. Aber welche?

Wir sind hier in der Lage von Kindern, deren Eltern, in ein fremdes Dorf gezogen sind. Die anderen Kinder haben ihre Spiele; doch wir können nicht daran teilnehmen, wir kennen die Regeln nicht, wir stehen dumm herum. Wir sind „frustriert“, wie man heute zu sagen pflegt. Das ist ein Unbehagen, das sich steigern kann, bis es in einer Stinkwut endet, wie sie jedoch angesichts der Majestät des Todes vollständig fehl am Platze wäre.

Wir dürfen annehmen, daß es sich bei beiden Damen Surtees, die zur Beerdigung nicht zurechtkamen, um Verwandte des verstorbenen Majors handelt: Frau und Schwägerin vielleicht. Zwei Möglichkeiten, sich ihre „Unfähigkeit“ zu erklären: Sie haben von dem Hinscheiden ihres Familienangehörigen nicht rechtzeitig erfahren, haben es nicht gemerkt, oder ihre Herzen, waren zu schwer, als daß sie fähig gewesen wären, dem Sarge zu folgen. Aber trifft dies auch für Major Graham und seine Gattin zu? Von einer psychologisch erklärbaren Unfähigkeit eines Majors, einen anderen zu begraben (Kameradschaft!), haben wir nie gehört. Bleibt die Möglichkeit, daß die vier trauernden Personen in ein und demselben Auto fuhren, und im Verkehr steckenblieben. Aber nein, wäre dem so gewesen, dann hätte die „Times“ es auch mitgeteilt. Nur wenn wir annehmen, daß sich das Wort unable speziell auf den noch lebenden Major bezieht, kommen wir einen Schritt weiter:

Kapelle auf dem Friedhof. Die Trauergäste alle da. Doch wo sind die Angehörigen? Längeres Warten. Die Zeit drängt. Orgelchoral. In dieser Zeit irrt der Major am Steuer seines Wagens herum und findet den richtigen Friedhof nicht. Er ist auf der falschen Beerdigung, ist unable. Und eben dies deutet, die „Times“ an. Mehr nicht. Es handelt sich immerhin um einen höheren Offizier.

Andererseits: die Trauergäste zerbrechen sich die Köpfe, womöglich die Zungen, vermuten allerlei. Skandal? Nein, die vier Personen, deren Abwesenheit allgemein auffiel, waren nicht bösartig, nicht nachlässig. Sie waren nur unfähig, Das ist alles. Honny soit qui mal y pense!

Und dennoch bleibt ein Problem: Wenn soviel Mühe und ein ganzer Artikel dazu nötig sind, eine Vierzeilenmeldung der „Times“ – und womöglich noch falsch – zu interpretieren, was soll erst werden, wenn wir eines Tages doch im Gemeinsamen Markt nebst Trauerfeiern gemütlich mit den Engländern zusammensitzen, unable, sie zu begreifen?