Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Verbraucherinnen haben die Macht, den Markt zu lenken!“ Dieser eindrucksvolle Satz mit dem schon die Schuld an manchen Pannen den (Haus-) Frauen in die Schuhe geschoben worden ist, stellt sich wieder einmal in seiner ganzen blendenden Verlogenheit dar.

Minister Höcherl will seinen Butterberg mit der Milch wegschwemmen. Er geht dies Ziel, mit Istiger Offenheit an und bezaubert die Wähler durch; treuherzige Argumente: „Wir erhöhen den Fettgehalt ja gar nicht; wir entrahmen nur weniger stark.“ Und nach der Methode der ewigen Schulbuben benutzt er „die anderen“ als Alibi: „Die meisten europäischen Länder bieten sogar einen Prozentsatz von 3,8 Prozent an.“ Dabei schert er sich nicht im geringsten um die Ernährungssituation der anderen, genau: Er kümmert sich nicht um die lebensgefährlichen Schwächen unserer eigenen Kost.

Das aber hat bei uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) getan und im Oktober in ihrem Mitteilungsorgan „Ernährungsumschau“ veröffentlicht. Niemand hielt die Äußerung derer, die am meisten über Fett, Arteriosklerose, Herzinfarkt, Gallenleiden und steigende Sterblichkeitszahlen wissen, für bemerkenswert.

Dies ist es, was die DGE zu sagen hat:

„Der seit Jahren ständig ansteigende Fettverbrauch der deutschen Bevölkerung“ (beängstigend vor allem die Fettsucht der Kinder) „wird von Ärzten und Ernährungsphysiologen mit Sorge beobachtet.“ Sie wiederholt warnend, was man offenbar immer wieder zu gern in Vergessen heit geraten läßt:

Zwischen Fettkonsum und unseren Krankheiten und Todesursachen besteht ein statistisch erfaßbarer Zusammenhang.