DER BLAUE VOGEL

Märchenspiel von Maurice Maeterlinck

Thalia-Theater in Hamburg

Die zweite Hamburger Staatsbühne des Schauspiels ist älter als die erste: Das Thalia-Theater wurde 1843, das Deutsche Schauspielhaus 1900 gegründet. Der erste Direktor der Thalia-Bühne ist ein Finanzgenie gewesen – Chéri Maurice besaß, nachdem er ein Halbjahrhundert lang Prinzipal gewesen war, ein Vermögen von 700 000 Goldmark. Auch der gegenwärtige Intendant, Kurt Raeck, genießt außerordentlichen Ruf als Theaterkaufmann. Bevor er sich, inzwischen 65 geworden, auf sein privates Renaissance-Theater in Berlin zurückzieht, war während seiner letzten Spielzeit in Hamburg das 125jährige Bestehen des Thalia-Theaters zu feiern.

Tout Hambourg, in großer Abendrobe, erwartete ein Fest des Theaters. Doch schon in der Pause erinnerte man sich an eine hintersinnige Bemerkung, die Professor Raeck tags zuvor in seiner Ansprache auf einem Senatsempfang gemacht hatte: Mögen die jungen Leute, die heute revoluzzen, beim 150jährigen Theater-Jubiläum erkennen, Opas Theater war doch das beste. Opa Raeck griff in seine eigene Kinderzeit zurück und bediente seine Gäste mit einem Weihnachtsmärchen für Erwachsene. Wenn es wenigstens als eine verzaubernde Bühnenschau gespielt worden wäre!

Der Regisseur Axel von Ambesser nahm den Neuromantiker Maeterlinck so ernst, wie dieser von Stanislawski und Max Reinhardt vor dem Ersten Weltkrieg inszeniert worden sein mag: Die blaue Blume der Romantik oder der Stein der Weisen sind nicht in Weltallsferne zu finden – der (synonyme) blaue Vogel sitzt zu Hause im Käfig der Holzknechtskinder. Nachdem sie eine Traumnacht lang das Totenreich, die Schrecknisse der Nacht und die Glückseligkeiten der Erde durchstreift, auch erkannt haben, wie sich der Mensch die Bäume des Waldes und die Tierwelt zu Feinden machte, erweist sich als höchstes Glück der Erdenkinder doch das Glück im Winkel. Auf dem Streifzug durch Maeterlincks allbeseelte Natur vermochte die „Bühnenfassung“ Ambessers keine poetischen Früchte einzubringen. Trotz einiger Ironie, die der Regisseur in den gekürzten Text einfließen ließ, entlarvte das Erwachsenentheater von heute den „Blauen Vogel“ als Kitsch. Johannes Jacobi