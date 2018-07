Als Bethlehem-Steel, der zweitgrößte amerikanische Stahlerzeuger, vor drei Monaten eine Preiserhöhung um durchschnittlich 5 Prozent verkündete, nahm das Weiße Haus eine drohendeHaltung an und schlug Krach. Die Preiserhöhung wurde als „völlig ungerechtfertigt“ gebrandmarkt. Alle Beteuerungen der Bethlehem-Steel-Manager, die Preiserhöhung sei durch höhere Löhne unabwendbar geworden, halfen nichts. Die Stahlbosse standen wieder einmal am Pranger.

In der vergangenen Woche überraschten nun die gleichen Bethlehem-Steel-Manager mit einer ungewohnt drastischen Preissenkung – um nicht weniger als 22 Prozent für Warm-Breitband und warmgewalzte Bleche. Damit gaben sie den Auftakt für einen beispiellosen Preiskampf- Das größte Unternehmen der amerikanischen Stahlindustrie, die US-Steel Corporation und andere Produzenten sind inzwischen nolens volens in die neuen Kampfpreise eingetreten.

Diesmal aber hüllt sich das Weiße Haus in Schweigen. Den Preis- und Tugendwächtern Washingtons mag es eine Lehre sein, daß nämlich die einzige Instanz, die für Preisgerechtigkeit zuständig ist, Markt heißt – Wettbewerb vorausgesetzt. Daß es an diesem Wettbewerb in der amerikanischen Stahlindustrie nicht fehlt, dafür ist in der vergangenen Woche ein Beweis mehr erbracht worden. Gerechtigkeitsapostel erübrigen sich. W. B.