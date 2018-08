Inhalt Seite 1 — Ohne Zwang und Klang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seien Sie nun bitte ruhig. Die freundliche Aufforderung leuchtet auf silbern glänzender Projektionsfläche am linken Bühnenrand auf. Ganz ruhig. Lauschen Sie!

Die Projektionsfläche rechts wird hell; ein Partitur-Ausschnitt, schwer zu identifizieren – ein paar Takte aus einer späten Klaviersonate Von Schubert.

Neue Vorschläge folgen: links, halblinks, rechts; sukzessiv, dann simultan. Bilder schießen zu diskret rhythmisierten Stimmen zusammen; verbale Hinweise suggerieren Klangeindrücke und nehmen sie im Schriftbild schon voraus. Dazwischen stehen einzelne Noten; Schlüssel, riesengroß: Notenschrift als Geste. Und über dem dreistimmigen Bildersatz entfaltet sich, hinten auf die Bühnenrückwand geworfen, in wahrhaft erhabener Ruhe ein zweites Stück: „Umrisse“, eine Komposition für Notenlinien und Pausen: Schweigen in wechselnden, Tonlagen, bald fahl, bald grell; Schweigen, das anschwillt, sich kontrapunktisch verdichtet- und zu komplexen Strukturen verknäult, dann verebbt.

Als „An ‚Imaginary Landscape‘ to John Cage“ hat der Frankfurter Theologe Dieter Schnebel 1963 sein Stück entworfen und 1967/68 ausgeführt. Der Titel, „ki-no“, mehrdeutig wie oft bei Schnebel, meint zunächst Lichtspiel, also die technischen Umstände dieser Art des fast stummen Musizierens, löst jedoch mit dem abgetrennten „no“ auch fernöstliche Assoziation aus. Der Untertitel, „Nachtmusik“, bezieht sich schlicht auf die Tatsache, daß schon aus praktischen Gründen „ki-no“ im abgedunkelten Saal gezeigt werden muß. Das abgedunkelten „für Projektoren und Hörer“ verrät, worum es geht.

„ki-no“ ist der bislang radikalste und am besten geglückte Versuch, den Hörer umzufunktionieren, ihn herauszureißen aus der Rolle des passiv Konsumierenden und zum eigentlichen Interpreten zu machen. Nicht mehr wird er einem klingenden Vorgang ausgeliefert, den er in keiner Weise zu beeinflussen vermag. Getön findet allein nach seinem Willen in seinem Kopf statt; stimuliert durch die visuellen Impulse.

Insofern, als Schnebels Werk dem alten Anspruch auf Zusammenarbeit gerecht wird, ist es, wiewohl Musik ohne Klang, Musik im herkömmlichen Sinne. Revolutionär und zutiefst human wird es strenggenommen erst dadurch, daß es den Hörer von jeglichem .Zwang befreit.

Darin geht Schnebel tatsächlich in „ki-no“ einen Schritt weiter, als er seinerzeit in „Nostalgie“‚ seinem ersten strikt nichtklingenden Stück, gegangen war. „Nostalgie“, 1960 entworfen, 1962 notiert, war ein Solo für einen Dirigenten, dessen Gestik auf eine halb verbal, halb in Zeichen niedergelegte Choreographie sich stützte und nicht einem wie auch immer gearteten Orchester zugedacht war, sondern direkt dem Publikum. Unsicher blieb freilich stets, ob sich der Dirigent, selber schon Interpret, nicht maßgeblich von seiner Vorlage entferne, etwa indem er in branchenübliche Ekstase verfiel oder die traditionellen Bezeichnungen für die Charaktere, die der Bewegungspartitur mitgegeben sind, umdeutete.