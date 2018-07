Wenige Tage vor der Sitzung des Prager Zentralkomitees, bei der es wahrscheinlich zur entscheidenden Kraftprobe zwischen Reformern und Moskau-Anhängern kommen wird, haben sich am Wochenende die Spannungen in der Bevölkerung erstmals seit der Besetzung in aller Öffentlichkeit entladen. Eine Kundgebung der Gesellschaft für tschechoslowakisch-sowjetische Freundschaft, die einer Weihefeier für Moskau glich, endete mit scharfen, teils tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Sowjet-Freunden und und Dubček-Getreuen.

Die Veranstaltung wurde vor allem von orthodoxen Kommunisten, sowjetischen Soldaten und Offizieren besucht. Die Redner – so der frühere Außenminister (unter Novotny) David und der Sowjet-General Martinosow – rechtfertigten den Einmarsch, kritisierten – ohne ihn namentlich zu nennen – Parteichef Dubček und griffen die – nicht zugelassene – Presse der ČSSR an.

Als die Kundgebungsteilnehmer die Prager Lucerna-Halle verließen, wurden sie von etwa 2000 Menschen mit einem Pfeifkonzert und mit Schmährufen („Schande!“, „Kollaborateure!“, „Alle sind gegen Euch!“) empfangen. Einzelne Besucher, auch sowjetische Soldaten und Offiziere, wurden beschimpft, geschlagen und durch die Straßen gejagt.

Die Regierung und der Zentralrat der Gewerkschaften verurteilten die „würdelosen spontanen Aktionen“, die nur zu einem „tragischen Ende“ führen könnten. Parteichef Dubček und Ministerpräsident Cernik waren freilich nur wenige Tage zuvor ebenfalls öffentlich beleidigt und belästigt worden – von Sowjet-Anhängern bei einem Festakt auf dem Prager Friedhof Olsany anläßlich des 51. Jahrestages der russischen Oktoberrevolution. Am selben Tag verlangten Arbeiter in einer lautstarken Demonstration die Entfernung einer Roten Fahne vom Außenhandelsministerium, die sie später eigenhändig herunterrissen. In den Seitenstraßen wurde der Flaggenschmuck schon nach wenigen Stunden wieder eingeholt oder verbrannt.

Große Erbitterung herrscht vor allem bei den Studenten, die sich täglich in der Prager Universität versammmeln und für den nächsten Sonntag zu einer großen Kundgebung aufgerufen haben, um jener Studenten zu gedenken, die im Kampf gegen fremde Gewalt ihr Leben lassen mußten. Sie wollen in den Streik treten, falls die Parteiführung Moskau weitere Konzessionen macht. Ein Versuch der Parteileitung, die Studenten zu beschwichtigen, schlug fehl.

Indessen mußte die Parteiführung auf Betreiben der Okkupanten weiter nachgeben: Sie verbot vorübergehend die Wochenzeitungen „Politika“ und „Reporter“, die der sowjetischen Propaganda Fehler und Verfälschungen nachgewiesen hatten. Am Montag wurden sieben westdeutsche und amerikanische Korrespondenten und Kameraleute des Landes verwiesen. Sie hatten über sowjetische Truppenbewegungen und antisowjetische Demonstrationen berichtet. Der ungehinderte Reiseverkehr für tschechoslowakische Bürger ins Ausland soll durch Genehmigungszwang eingeschränkt werden.