Die Gelder des Heiligen Stuhls sind größtenteils in italienischen Firmen angelegt. Sie stecken in Banken, Versicherungen, Verkehrsunternehmen, Automobilfabriken und sogar in einer großen Immobilienfirma, die in ganz Westeuropa baut , Allein in italienischen Wertpapieren soll der Vatikan rund 640 Millionen Mark investiert haben. Die jährlichen Erträge daraus werden auf 24 Millionen Mark geschätzt Dem Staate davon zu geben, was des Staates ist, wie die Bibel es empfiehlt, war jahrelang nicht im Sinne der päpstlichen Vermögensverwalter. Sie stritten sich mit der italienischen Regierung, um von der Kapitalertragsteuer befreit zu werden. Die katholische Kirche, die sich sonst für eine Organisation ureigenen Charakters hält, vergleicht sich diesmal mit internationalen Organisationen. Diese sind von der Kapitalertragsteuer befreit. Aber Ministerpräsident Leone will nicht länger mitmachen. 1962 wurde die Dividendensteuer für ausländische Aktienbesitzer eingeführt, 1963 kam es zu einer Ausnanmeregelung für den Vatikan, die aber nur vorläufigen Charakter hatte. Das Parlament will die Befreiungsvereinbarung nicht ratifizieren. Der Papst muß für fünf Jahre Steuern nachzahlen — an die 50 Millionen Mark. Lange sträubten sich des Papstes Depotverwalter. Nun baten sie um Mitteilung der Schuldenhöhe und gleichzeitig um die Erlaubnis, die Schuld in Raten abstottern zu dürfen. Alles auf einmal sei nicht aufzubringen izh

