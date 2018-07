Von Hellmuth Karasek

Von den Montagues und Capulets weiß der Film oft mehr, als die meisten Theateraufführungen sich träumen lassen. Wer zum Beispiel Julias Mutter bisher als eine händeringende Stichwortlieferantin an der Seite eines cholerischen Gatten hinreichend zu kennen glaubte, dem stellt Zeffirelli eine Ehe-Enttäuschte vor, die zu jung einen zu alten Mann geheiratet hatte und von der man sogar annehmen darf, daß sie Julias Vetter Tybalt ein mehr als nur verwandtschaftliches Interesse entgegenbringt.

Es bedarf nicht einmal guten Willens, in derartigen Weiterentwicklungen der Figuren mehr als nur aparte Einfallslust zu sehen: Betrachtet man die Ehe von Julias Eltern genauer, dann versteht sich auch besser, daß dieses Mädchen nirgends vertrauensvoll Zuflucht suchen kann. Der Glut wie den raschen Entschlüssen wird so von der Regie behutsam und sinnvoll der Boden bereitet.

Der Film „Romeo und Julia“ (Werbeslogan: „Viel mehr als nur eine Liebesgeschichte“) ist, was die Interpretation des Stücks anlangt, intelligent und plausibel: er begnügt sich nicht mit der himmelstürmenden, deshalb zu Tode stürzenden Romanze. Wo diese gern im Theater in Lyrismen verschwebt, gibt Zeffirelli ihr italienischen Grund unter die Füße. Kurz: das, was selbst schon wir Touristen als südländische Leidenschaft beobachtet haben, beflügelt das Liebesdrama auf das selbstverständlichste. Wer Zeffirellis Film gesehen hat, versteht sicher besser, warum das Drama in Verona und nicht in Stockholm oder Helsingör spielt. (Wie ja Zeffirelli es auch war, der auf der Bühne die Hamlet-Tragödie, sehr zu ihrem Vorteil, in nordischen Nebel tauchte.)

Zu der begründeten Charakteranreicherung der Veroneser kommt die ausgesuchte Besetzung des Liebespaars, über das man landauf, landab schon ein freudiges Zungenschnalzen vernehmen konnte: Olivia Hussey und Leonard Whiting sind fast so jung, wie das Original es vorsieht (was das bedeutet, kann nicht nur der ermessen, der aus den Theatern weiß, wie oft es Enddreißigerinnen mit Erfolg zur Julia drängt), sie sind schön, sie sind leidenschaftlich. Ihrer Liebe also steht nichts im Wege als der Unstern, den das Stück über sie verhängt.

Warum ist das Ganze dennoch ein eher mittelprächtiger Film geworden und deshalb eigentlich auch nur eine sehr mäßige Realisation von „Romeo und Julia“? Warum rutschte ausgerechnet einem Regisseur wie Franco Zeffirelli der Film in die Nähe von „Doktor Schiwago“ oder, um es genre-gemäßer zu sagen: in die Nähe der zahllosen Mantel- und Degenfilme, die sich in möglichst freundlichen Farben, vor möglichst echter Kulisse, mit möglichst turbulenter Handlung damit begnügen, einen jähen Wechsel von degenklirrenden Gefahren und leidenschaftlichen Umarmungen in lyrischer Abgeschiedenheit vorzuführen? Ausgerechnet Zeffirelli, wo doch dieser Regisseur mit seinen Theaterversionen des gleichen Stücks (der englischen wie den italienischen) ebenso wie mit seinem „Hamlet“ zu Recht als der entscheidende Shakespeare-Regisseur unserer Tage galt?

Das Erstaunlichste dabei: die Filmkonzeption Zeffirellis unterscheidet sich nicht etwa wesentlich von seinen Theaterversionen. Im Gegenteil, beide gehen von den gleichen Voraussetzungen aus. In Schlagworten: beide haben als realistische Voraussetzung eine Veroneser Jeunesse dorée, beide entwickeln die Konflikte des Stücks aus dem Ungestüm einer Jugend, wobei zwei aus den „Banden“ herausfallen, heraustreten. Sie wären sich auf einmal selbst genug, gehen aber daran zugrunde, daß sie übersehen, wie involviert sie noch in den Streit bleiben. Schon deshalb, weil sich auch ihr Temperament an der hitzigen, reizbaren Atmosphäre Veronas ständig neu entzünden muß.