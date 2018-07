Inhalt Seite 1 — 5 Minuten vor 12 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mein Austritt sollte nicht das einzige Zeichen bleiben, daß es fünf Minuten vor 12 Uhr ist.“ Dieses Wort des Präsidenten der Landessynode in der württembergischen evangelischen Landeskirche, des Tübinger Landrats Dr. Oskar Klumpp, hat wie eine Sturmglocke gewirkt: Pfarrer, Laien, Oberkirchenräte, Synodale wurden aufgescheucht. Endlich hat da einer den Muff unter den Talaren mancher Kleriker gelüftet.

Klumpp, lange Jahre persönlicher Referent des Stuttgarter Oberbürgermeisters, ist ein Mann der Welt und von Welt. Er wollte ein Zeichen setzen. Nicht seiner Person wegen, er wollte nicht den Teufelaustreiber spielen, aber seine Mitchristen auf Unchristliches hinweisen: „Wie wollen wir dann nach außen von Liebe und Barmherzigkeit sprechen, wenn wir im Inneren so unbarmherzig, lieb- und rücksichtslos sind. Dann ist es kein Wunder, wenn man uns vorwirft, wir seien Christen nur mit dem Mund. Es ist auch kein Wunder, wenn man uns vorwirft, die Anrede ‚liebe Brüder‘ gehe uns rasch vom Mund und aus der Feder, das hindere aber nicht, daß wir gleichzeitig recht lieblos sein könnten, sobald es paßt.“

Was war vorgefallen? In einem Schreiben an seine Synodalen vom 28. Oktober skizziert Klumpp die Fronten: hier die „schon Erweckten“ aus den Kreisen der Pietisten, gleichsam, jenseits von Gut und Böse, dort die „noch nicht Erweckten“. Dies sei deutlich geworden bei einer Besprechung mit Landesbischof Dr. Eichele am 17. September. „Hier wurden von pietistischer Seite Standpunkte vertreten und Formulierungen gewählt, die ich nur als Musterbeispiele für falsche Selbstsicherheit, Intoleranz und eine unbarmherzige Neigung zur Verketzerung Andersdenkender bezeichnen konnte und kann.“ Klumpp verwahrte sich damals dagegen, jedoch ohne Erfolg. Also zog er die Konsequenz: „Es sei ein Versäumnis und gefährlich, daß so viele von uns dies fortwährend beinahe schweigend hinnehmen und sich darauf beschränken, traurig zu sein, anstatt an vielen Stellen deutliche Zeichen zu setzen dafür, daß es mit uns nicht so weitergehen kann.“ Viele erblickten darin auch einen Fingerzeig auf Landesbischof Eichele.

Mehrere Pfarrer aus Stuttgart wurden deshalb deutlicher und werteten es als ein alarmierendes Zeichen, daß ihr Synodalpräsident keine Möglichkeit gesehen habe, seinen Kurs der Vermittlung und der Begegnung fortzusetzen: „Vielleicht ist es noch Zeit, weiteres Unheil zu verhüten, wenn nun endlich auch der Landesbischof und die leitenden Gremien unserer Kirche klar Stellung beziehen: nicht für oder gegen den Pietismus, der als wesentliches Element im kirchlichen Leben Württembergs angesehen und ernst genommen werden muß; wohl aber gegen alle unguten Versuche, die Aussprache zwischen den noch nicht erstarrten Fronten der theologischen Meinungen im Keim zu ersticken.“ Die Bezirkssynode Nürtingen forderte die Kirchenleitung auf, daß sie sich von „unchristlichem Meinungsterror deutlicher als bisher distanziere“.

Landesbischof Eichele erklärte dann auch am 30. Oktober, er sei über die Entscheidung Klumpps „sehr betroffen“. Die Fronten könnten nur überwunden werden, „wenn wir den andern neben uns ebenso festhalten, wie wir selbst durch das Evangelium gehalten sind“. Es sei schwer, „der Wahrheit zu gehorchen und dabei in der Liebe zu bleiben... Was sich hier unter uns ereignet, ruft uns zur Umkehr“. Schnell wurde aus der Erklärung des Bischofs die Meinung herausgelesen, daß sich Klumpp zu schnell habe ins Bockshorn jagen lassen.

Aber auch der Landesbischof hielt den Vorwurf der pietistischen „Ludwig-Hofacker-Vereinigung“ und des Bundesvorstands der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ gegen Klumpp, daß dieser vertrauliche Informationen mit persönlichen Stellungnahmen vermischt der Presse übergeben habe, nicht für berechtigt. Klumpp hatte in einer Pressekonferenz am 18. September über die Vorbereitungen für den Evangelischen Kirchentag im nächsten Jahr in Stuttgart gesagt, daß alle in der Kirche lebendigen geistigen und geistlichen Strömungen gleichmäßig zu Wort kommen sollten, also auch die pietistischen. Dies sei zwar nicht einfach, weil von den beiden vorangegangenen Kirchentagen eine Hypothek diesbezüglich auf der Stuttgarter Veranstaltung laste. Auf eine Zusatzfrage antwortete Klumpp damals, daß der schwäbische Pietismus wohl auch dann beim Stuttgarter. Kirchentag positiv mitwirken werde, wenn sich die Bewegung „Kein anderes Evangelium“ versagen würde. Klumpps Stellvertreter in der Synode, der dem Pietismus nahestehende Verwaltungsdirektor i. R. Paul Heiland, fügte dem noch hinzu, daß die Verhandlungen mit pietistischen Gruppen außerhalb Württembergs noch zu „keiner Einhelligkeit“ geführt hätten.