Was heißt „allerschlimmste Absurdität“? Nach Meinung des Generals ist es die Abwertung des französischen Franc. De Gaulle muß sich seiner Sache schon sehr sicher sein, wenn er für einen solchen währungspolitischen Einschnitt so große Worte moralischen Abscheus findet. Wer darauf baut, daß dem Präsidenten sein und der Nation Prestige über alles geht, mag seine Worte wörtlich nehmen und ihm glauben.

Wer überdies die Patriarchenstellung de Gaulles in Europa nicht in Frage stellt und darauf baut, daß Paris Bonn in politischen Pressionen überlegen ist, muß die Wahrscheinlichkeit einer Mark-Aufwertung noch höher einschätzen als bisher. Denn in nationaler Not hat sich de Gaulle zum erstenmal öffentlich dafür stark gemacht.

Wer, wie die „Kapitalisten“ und die Börse, realistisch denkt, kalkuliert beides ein: die Franc-Abwertung und die Mark-Aufwertung. Ein noch so hoher Devisenkredit für die Franzosen wird die Kapitalflucht aus Paris nicht bremsen, solange man den Aufwertungsdementis von Karl Schiller und Franz Josef Strauß keinen Glauben schenkt.

Ohne Rücksicht auf das nationale Prestige wird sich die französische Auszehrung fortsetzen, und de Gaulle wird Bonn unter Druck halten. Ein Grund mehr für den Slogan: „Die nächste Aufwertung kommt bestimmt.“ hrm