Als die Gewerkschaften begannen, waren der Beruf oder die Lokalität das erste Organisationsmerkmal. Später traten einige Industriegewerkschaften auf den Plan, ohne daß die alten wirklichen "Trade" Unions aufgegeben wurden. So existieren heute alle drei Formen nebeneinander. Noch immer vertritt die Londoner "Typographische Gesellschaft" laut Satzung nur Mitglieder, die innerhalb eines Kreises arbeiten, dessen Radius exakt 15 Meilen beträgt, das Hauptpostamt als Mittelpunkt genommen. Daneben steht etwa die Lokomotivführergewerkschaft, die alle Ausübenden dieses Berufs im ganzen Land erfaßt. Und schließlich ist der Bergbau Ln weitesten Sinne als Industrie zusammengefaßt. Aus diesem Chaos haben einige Gewerkschaften die Flucht nach vorn angetreten und sich zu Sammelbecken entwickelt, in denen jedes und alles Platz hat. Die Transportarbeitergewerk- einem Streik der Bäcker mitbetroffen (was die schaft zum Beispiel, mit anderthalb Millionen die größte unter den rund 160 Einzelgewerkschaften, die dem Dach des TUC, des Trade Union Congress, unterstehen, umfaßt Bäcker und Piloten, Fischer und U Bahn Schaffner, Hafenarbeiter und Bürokräfte; sie verschmähte weder die Übernahme eines Zusammenschlusses irischer Irrenhaus Angestellter noch das Angliedern der Organisation der Kriegsgräberpfleger Ähnlichen Moloch Appetit entwickelt die Gewerkschaft der städtischen Arbeiter. Zweifellos leisten diese "allgemeinen" Trade Unions der Bewegung den wertvollen Dienst, solche absurden Miniaturgewerkschaften aus der Welt zu schaffen. Doch das Resultat ist auch nicht frei von Bedenklichkeiten. Die Übergewerkschaften tendieren dazu, lokalen Tarifverhandlungen ein Element sachfremder Drohung einzuführen.

Wenn etwa in einer Großbäckerei in Birmingham über einen Nachtzuschlag verhandelt wird, können die der Transportarbeitergewerkschaft angehörenden Bäckerdarauf, bauen ; daß, notfalls, auch die Lastwagenfahrer der Mehlzulief erfirm a in Bristol und die Arbeiter der KontraktSpedition inLondon. Druck auf ihre Unternehmensleitungen auszuüben bereit sind. Umgekehrt würden"5 ja : alle ; diese Arbeitskräfte von Unsinnigkeit des Prinzips lokal beschränkter Sozialpartnerschaft erweist).

Das komplizierte System verschiedener Organisationsformen hat also die Chancengleichheit der Gewerkschaftsmitglieder gleichen Berufs erheblich durchbrochen ,Konsequenterweise herrscht unter den Trade Unions ein erhebliches Maß an Rivalität. Abwerbepraktiken sollen bis zu Kopfprämien reichen, genau wird das nie bekannt. Anfang dieses Jahres sollen zwei der großen Postgewerkschaftenr einer Angestelltengewerkschaft, deren Postsektion sie übernehmen wollten, eine Summe im Wert von mehreren Millionen Mark geboten haben als Entschädigung für den Fortfall von Mitgliedergebühren innerhalb der nächsten zehn Jahre.

Das bestehende System zwingt also dazu, viel Geld, Zeit und Energie auf das Markieren von Demarkationslinien zwischen den Gewerkschaften zu verschwenden, und es handelt sich dabei keineswegs nur um die. Zeit und das Geld der Trade i Unions, selbst. Kürzlich, brachte ein Labourabgeordneter einen Gesetzentwurf im Unterhaus ein, der es der "Foremen and Staff gehörenden Versorgungsorganisation aus Unternehmern und Angestellten mit 61 000 Mitgliedern, untersagt, in ihrer Satzung die gleichzeitige Mitgliedschaft in einer TUC Gewerkschaft zu verbieten. Diese Gesellschaft, deren Renten- und Krankenversicherungsfonds von beiden- Sozialpartnern zur Hälfte bestritten wird, die also zum Zeitpunkt ihrer Gründung einen eher fortschrittlichen Modus gegenüber dem in England üblichen Sozialwesen praktizierte, ist natürlich wie alle ihresgleichen den Trade Unions ein Dorn im Auge. Solche Unterstützungsvereine, die gesetzlich zugelassen sind und von denen immer noch Tausende mit einer Millionenmitgliedschaft existieren, gelten als unternehmergegängelt und "gelb". Nun muß also das arbeitsüberladene Unterhaus die "Foremen and Staff Mutual Benefit beraten. Denn zwar lehnen viele Gewerkschaften in Konfliktsfällen eine übergeordnete Loyalität zum Staat ab, aber dessen Fürsorgepflicht für ihre Belange reklamieren sie gleichwohl mit Selbstverständlichkeit.

Das kann sich nicht ändern, solange die Rechtsform der britischen Gewerkschaften so unklar bleibt wie sie ist. Da wird immer noch die Illusion genährt, im Staatsrecht seien die Trade Unions nicht vorhanden. Da zitiert der DonovanBericht nicht weniger als 32 wichtige Rechtsfälle, in denen die Gerichte im Lauf der Jahre über Gewerkschaftssachen urteilen mußten, hochpolitische Entscheidungen darunter, wie die immer wiederkehrende Frage der Haftbarmachung der Gewerkschaften für Streikschäden. Aber die Trade Unions zu rechtsfähigen Körperschaften zu machen, scheut man; die Tarifverträge zu bindenden Kontrakten zu erklären, hat die DonovanKommission ausdrücklich verworfen "Das würde", sagt der Bericht der Kommission mit allen Zeichen des Entsetzens, "eine völlig neue Richtung im Vertragsrecht und einen Bruch mit der langen Geschichte unserer industriellen Verhältnisse bedeuten So sind also die britischen Gewerkschaften auch heute noch, was sie vor hundert Jahren waren: i Geschöpfe des Mißtrauens in die Gerechtigkeit der Unternehmer und die Fairneß des Staates. Zehn der 23 Millionen britischen Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich organisiert. Allein das widerlegt die Illusion, Tarifverträge und ihre Konsequenzen wie Lohn- und Preiserhöhungen, Streik oder Aussperrung seien die Privatangelegenheit derjenigen, die sie aushandeln. Doch diese Illusion "wird genährt, wenn der Donovan Report der im TUC herrschenden Meinung folgt und den (örtlichen) Betriebsvereinbarungen den Vorzug vor den umfassenderen Industrietarifverträgen gibt. Auf der einen Seite verlangt die Kommission "wirksame und ordnungsgemäße Tarifverträge", und klagt über eine "Tendenz zur wachsender! extremen Dezentralisierung", auf der anderen Seite will sie industrieweite Vereinbarungen möglichst eingeschränlu sehen, spricht von der bloßen "Fassade" solcher übergreifenden Regelungen und macht sie als "weltfremd" verantwortlich für die restriktiven Produktionshindernisse wie erzwungene Überbesetzung der Arbeitsplätze oder Bummelarbeit Der Partikularismus, der englischem pragmatischem Denken entgegenkommt, wird also noch bestärkt, statt daß er, wie es der derzeitige Generalsekretär des Trade Union Congress, George Woodcock, eine Zeitlang einzuleiten suchte, durch Konzentration (und damit durch Vereinheitlichung des Tarifwesens) langsam abgebaut wird. Auch Woodcock hat nie von zwangsweisen Wandlungen in der Gewerkschaftsstruktur gesprochen, er hat immer die freiwillige Entwicklung verlangt. Aber nicht einmal darin ist ihm von allen Seiten beigepflichtet worden. Zehn Jahre hat es gedauert, die Zähl der TUCEinzelgewerkschaften von über 250 auf weniger als 170 herunterzubringen. Und auch diese Zahl führt in die Irre, weil sich darin viele lose Zusammenschlüsse jeweils einer TUC Mitgliedschaft verbergen, Zusammenschlüsse, die keiner Verschmelzung zustimmen.

Die Automobilindustrie oder die Werften werden also noch auf absehbare Zeit zehn bis zwanzig Gewerkschaften je Betrieb hinnehmen müssen. Historische Entwicklung und das Mißtrauen gegen eine allzu mächtige eigene Führungsschicht verhindern die Logik moderner Großformen. Die Konzerne wachsen, die Trade Unions aber bleiben zurück. Manche Zeitungsdruckereien kombinieren moderne Computer Setzmaschinen mit der Strecke.

Papier, die Praxis sieht anders aus.