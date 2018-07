Die Zeiten, in denen Aufklärung am Beispiel der Bienen betrieben wurde, sollen endgültig vorbei sein: Bereits nach dem ersten Schuljahr werden künftig alle Kinder den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen kennen. Spätestens bis zum sechsten Schuljahr soll Zeugung, Schwangerschaft und Geburt auf dem Lehrplan stehen. Unterrichtsziel der neuen Empfehlungen ist ein „fachlich begründetes Wissen“ über die menschliche Sexualität. Als die Kultusminister dies beschlossen, konnten sie auf die zehnjährigen Erfahrungen der Stadt Berlin zurückgreifen. Daß die Lehrer die Möglichkeit genutzt haben, geht aus einer Umfrage hervor, die der Pädagoge Rudolf Müller, 31, in der vorzüglichen Zeitschrift „betrifft: erziehung“ veröffentlicht hat. Das Sexualwissen der Befragten war überdurchschnittlich gut:

79 Prozent der Jungen und 77 Prozent der Mädchen zeigten sich über die biologische Funktion der Vagina oder Scheide informiert.

70 Prozent der Jungen und 62 Prozent der Mädchen wußten, daß das „Organ, mit dem der Samen in den Körper der Frau gebracht wird“, Glied oder Penis heißt.

52 Prozent der Jungen und 45 Prozent der Mädchen kreuzten bei der Frage: „Wie kommt die Regelblutung bei der Frau zustande?“ die richtige Antwort an.

Und schließlich: 62 Prozent der Schüler konnten auch darüber Auskunft gehen, „in welchem Organ die Eizellen wachsen“.

96 Prozent der befragten Jugendlichen haben im Unterricht über sexuelle Fragen gesprochen, 93 Prozent sogar mehrmals. 24 Prozent gaben an, mit mehr als einem Lehrer das Thema behandelt zu haben

Rudolf Müller kommentiert: „Offenbar entziehen sich die meisten Lehrer ihrer sexualpädagogischen Aufgabe nicht, zu der sie durch die Richtlinien ja nicht verpflichtet werden. Die These vom ‚völligen Versagen der Schule‘, ein Stereotyp der sexualpädagogischen Literatur, ist so undifferenziert nicht mehr gerechtfertigt.“ H. J. H.