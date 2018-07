Inhalt Seite 1 — Bombennächte in Hanoi Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Mary McCarthy: "Hanoi 1968". Deutsche Übersetzung von Karl-Otto von Czernicki; Verlag Droemer-Knaur, München 1968; 208 Seiten, 12,80 DM.

Es stand in der "Zeit", letzte Woche an dieser Stelle: "Über Vietnam nichts Neues." Nun, für die Mehrzahl der Autoren der neuesten Vietnam-Bücher, soweit sie nur Fakten wiederkäuen, Meinungen verbreiten oder "agitieren" wollen, stimmt dieses Urteil. Bei Mary McCarthy ist das anders. Ihr neuester Reisebericht, eine Fortsetzung ihres (Süd) "Vietnam-Reports" vom letzten Jahr, die Kehrseite der Medaille, sticht alle jene Bücher aus. Das hat seinen Grund: Wir erfahren aus diesem Buch nicht nur, wie sich Ho Tschi Minh und sein ihm vertrauendes, ihm in gläubiger Verehrung zugetanes Vierzehn-Millionen-Volk gegen den Luftkrieg einer Weltmacht siegreich behauptet haben – wir erfahren auch viel über Mary McCarthy, über Amerika und den "freien Westen", ja, über uns selber.

Einige Seiten des Buches freilich werden den meisten deutschen Lesern, sofern sie die dreißig hinter sich haben, nur Altvertrautes, wenn auch Langverdrängtes nahebringen: Mary McCarthys Erlebnisse im Bombenkrieg, eine Erfahrung, die sie, mit ein paar "fellow-travellers" und einigen Journalisten aus Amerika, die sich nach Nordvietnam hineingewagt haben, ihrem Volke voraus hat, das, von zwei Ozeanen geschützt, aus zwei Weltkriegen ungeschoren davongekommen ist. Wer ungezählte Bombennächte im Keller und Tieffliegerangriffe in Erdlöchern überstanden hat, den wird ein leises Lächeln beschleichen. wenn die Autorin ihre Ängste bei nächtlichen Landfahrten oder im Gedränge auf der Pontonbrücke inmitten Hanois beschreibt; die dauernde Spannung und Nervenbelastung bei Vorwarnungen und Vollalarmen, die sich dann in solch unsinnigen, aber verständlichen Wünschen entlädt, daß doch die Bomben endlich einmal etwas näher fallen möchten; der Zorn bei Nachtangriffen; das naive Staunen über die betonierten Ein-Mann-Löcher entlang der Straßen und die Hühner zwischen den Flakstellungen.

Dies alles hat jedoch eine spezifisch vietnamesische Färbung, und dadurch wird es auch für Deutsche wieder neu: wie hier ein ganzes Volk unter die Erde geht, in die Wälder und Berge; wie die Nacht zum Tage wird; wie Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, ja, ganze Städte aufs Land ziehen; wie diese "Völkerwanderung von Ärzten und Ausrüstung" paradoxerweise die Volksgesundheit hebt und die Archäologie ein wesentlicher Bestandteil der Kriegsanstrengungen wird. "Die Nordvietnamesen hatten mich mit dem Glauben an die Unsterblichkeit ihrer Nation, mit ihrer Fähigkeit, sich zu zerstreuen, sich zu tarnen, zu verschwinden, und – vor allem anderen – mit ihrer Gleichgültigkeit dem Tod gegenüber infiziert", wunderte sich die Autorin nach ihrer Rückkehr.

Mary McCarthy kam just in jenen Tagen nach Hanoi, als sich Präsident Johnson entschloß, Hanoi und Haiphong fernerhin von Bomben zu verschonen. Mittlerweile hat sich erst recht die Frage gestellt, die sich schon damals dieser nachdenklichen Touristin aufdrängte: wie wohl das Volk auf das plötzliche Ende der Bombendrohung reagieren werde. Denn der Bombenkrieg war. zum Lebensinhalt geworden, fast schon zum Mythos, für Generationen verewigt in Museen, in Filmen, Schauspielen, Gedichten, Liedern, Ölgemälden und – in Kitsch. Die Verteidigung der Heimat als Heldenepos, als hochwertiges Kunstwerk, oder, wie die Amerikanerin so treffend vergleicht: "Eine Indianergeschichte, in der die Rothäute diesmal die Weißen zurückschlagen."

Überhaupt: immer fällt ihr etwas Passendes, zumeist Entlegenes ein, und fast immer ist es blitzgescheit formuliert, wenn sie, bewaffnet mit spitzem Bleistift, durch die Lande reist – seien es Verdi-Opern oder Kosakengeschichten, sei es die Atmosphäre osteuropäischer Städte oder französischer Spitäler, seien es ihre abenteuerlichen Autofahrten mit jugoslawischen Studenten oder Kindheitserlebnisse im rückständigen Minnesota. Und – natürlich – die unvergeßlichen Bilder aus Südvietnam. Dieser Vergleich fällt zumeist zuungunsten des Südens aus: der Hotelservice ist besser, die soziale Fürsorge vorbildlich, die ärztliche Versorgung weitaus dichter und überlegener. Nur die Kleidung schien ärmlicher, und die Kinder waren braver (Mary McCarthy hätte sie lieber so wild und ungezogen wie im Süden gehabt).