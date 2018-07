Berlin

Er war zwölf, als die Rute zum erstenmal reagierte: Als sie ihm beinahe aus den Händen „fitschte“, weil seine Füße einen wasserhaltigen Sandzug betreten hatten.

Ernst Hentrich ist Wünschelrutengänger. Sein Geld verdient er als Bauaufsichtshauptsachbearbeiter beim Berliner Bausenat. Damals, in Eisleben, ging er mit seinem Großvater, einem Brunnenbaumeister, über das Land und ließ die Weidenrute tanzen. Heute ist die Rute aus Klavierstahldraht, vernickelt, mit Spiralgriffen. Hentrich macht keinen Schritt vor die Tür ohne seine federnde Stahlrute. In der Aktentasche trägt er eine normale für größere Brunnenaffären und in der Brieftasche eine kaffeelöffelgroße für die kleinen Wassersuchaktionen am Rande, so nebenbei, wenn er „nur so“ unterwegs ist.

Er nennt sich einen stillen Menschen, in dessen Innerem aber ein Vulkan wütet. Er weiß, daß seine „Ausrufungen“ und „Begehungen“ von den Behörden zwar geglaubt, aber offiziell angezweifelt werden. Und wird dann doch mit seiner Rute ein alter, schlecht abgedeckter, nicht „verfüllter“ Schacht- oder Kesselbrunnen genau geortet, dann wird sein Verdienst amtlich als „mit den uns bekannten Mitteln“ umschrieben.

In Hentrichs Amtsstube im Tiergartener Bezirksrathaus liegt die Rute neben den Bleistiften. Viele hundert Schreiben, in denen Dank und Anerkennung für seine Arbeit bescheinigt werden, füllen die Aktendeckel. „Ich komponiere meine Arbeit so, daß die Nachwelt noch was davon hat.“ Und die Berliner Wasserfachwelt weiß denn auch, daß sie einen Wünschelrutengänger in der Tiergartener Amtsstube sitzen hat. Und so wie manche Ärzte, die einen Gürtelrosenbesprecher bei Nacht herbeirufen, wenn das Gelernte versagt und sie bei aller Ungläubigkeit doch auf ein Gutes hoffen, so bedient man sich auch der Hentrichschen Fähigkeiten. Ein dickes Photoalbum zeigt ihn, den „Brunnenjäger von Berlin“, in allen Jagdposen seiner Befähigung: über einem klaffenden Brunnenloch in einer Weddinger Waschküche. Auch Begleiter, Zweifler oft, können ihn nicht irritieren, wenn er mit angepreßtem Ellenbogen über die vermutete Wasserstrecke schreitet.

„Der hat doch einen sitzen.“ Hinter seinem Rücken wird’s oft gesagt. Gegen den Argwohn hat er außer der „quirlenden“ Rute eine Spezialsonde mit sechs verschiedenen Bohrwerkzeugen konstruiert. Damit sticht er ins Erdreich und beweist, daß das Wasser auch springt, wenn seine Rute ausschlägt.

In Berlin mußte jedes Grundstück, nach einer Vorschrift von 1853, bevor es bebaut und besiedelt wurde, einen Brunnen von mindestens dreieinhalb Fuß Durchmesser (0,994 Meter) haben und einen Wasserstand von 140 Liter Wasser pro Kopf täglich. Mit der Modernisierung war jeder Hauseigentümer angehalten, den Brunnen mit weißem Schlemmsand zu „verfüllen“ oder standsicher abzudecken. Diese Order wurde allgemein nicht befolgt. Und so wird in Berlin seit 1954 bis auf den heutigen Tag nach diesen Brunnen gefahndet, auf deren Zahl sich keine behördliche Instanz festlegen möchte. 13 000 offene Brunnen wurden „tot gemacht“. Einige davon haben Todesopfer gefordert. Siebentausend dieser Brunnen spürte Hentrichs Rute auf.

Was Berlins erster Polizeifeuerwerker Räbiger für die zu entschärfenden Bomben des Zweiten Weltkrieges ist, glaubt Hentrich für brachliegende, aber gefahrvoll-tiefe Brunnenschächte zu sein: ein Entschärfer. Das Bundesverdienstkreuz hat aber, nur Räbiger. Hentrich hat dafür den Spott der „Deutschen Gesellschaft gegen Aberglauben“ in Briefen und Leserbriefen zu spüren bekommen. Doch es schert ihn wenig. Denn überall gibt’s Wasser zu orten – und sei es nur einen Wasserrohrbruch. Marie-Luise Scherer