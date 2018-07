Inhalt Seite 1 — Buch für Poster-Shops Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Material einer Ausstellung mit Druckerzeugnissen der Zeit um 1900, die vor zwei Jahren im Kunstamt Berlin-Charlottenburg gezeigt wurde, bildet im wesentlichen den Inhalt eines voluminösen Bandes –

Hans H. Hofstätter: „Jugendstil – Druckkunst“, unter Mitarbeit von W. Jaworska und S. Hofstätter; Holle-Verlag, Baden-Baden; 296 S., viele Abb., 168,– DM.

Diejenigen, die sich aus Passion oder wissenschaftlichem Interesse mit dem Thema befassen, erwarteten, auf den Prospekt, auf frühere Arbeiten des Autors und auf den Anspruch des Titels vertrauend, das Erscheinen der Publikation mit Neugier, wenn nicht mit einer gewissen Ungeduld. Hier unternahm, so durfte man unterstellen, ein mit der Materie nicht unvertrauter Kunsthistoriker den Versuch, über die zahlreichen Kataloge und Monographien der letzten Jahre hinaus eine umfassende Übersicht über ein schwer übersehbares Gebiet zu geben.

.Hans H. Hofstätter widmet nach einer Einführung von elf Seiten den biographischen Daten eine besondere Aufmerksamkeit. Die unterschiedliche Länge dieser Kurzbiographien macht deutlich, daß in den gängigen Künstlerlexika über manche Künstler noch nicht viel zu finden ist. Gelegentlich ist der Text durch längere Zitate gestreckt. Die Literaturhinweise sind nützlich, jedoch weder systematisch noch vollständig.

Der Charakter des Buches ist aber nicht so sehr durch den Text wie durch die – meist farbigen – Abbildungen, oft in voller Seitengröße, bestimmt.

In kaum einem der Kataloge und keiner der Gesamtdarstellungen aus den letzten Jahren fehlen Beispiele aus den Standardzeitschriften von Jugendstil oder Art Nouveau, aus Studio und Part, Simplizissimus und Jugend, Insel und Wer Sacrum. Bernhard Zeller stellte 1962 in einer vorzüglich gedruckten Monographie das Wichtigste aus den deutschen Zeitschriften zusammen. Die alten Zeitschriftenbände selbst sind in vielen Bibliotheken greifbar. Deshalb erscheint es unverständlich, daß fast ein Drittel der Abbildungen lediglich nach Vorlagen aus diesen Journalen reproduziert wurde (wenn auch gelegentlich unter schamhaftem Verschweigen der Quelle). Ein ebenso großer Anteil der Abbildungen ist mit Reproduktionen aus den bekannten bibliophilen Büchern der Jahrhundertwende bestritten, und man freut sich, wenn man gelegentlich eine Seite oder Doppelseite findet, die nicht schon mehrmals nachgedruckt wurde.

Da der Benutzer des Bandes in der Regel nicht die Möglichkeit hat, das Mitgeteilte an Originalen prüfen zu können, wird sein Glaube an die Wissenschaft auf eine harte Probe gestellt. Er kennt, nehmen wir an, das vielfarbige Plakat der Loïe Fuller von Chéret; er weiß vielleicht nicht, daß dieses Plakat in vier verschiedenen Farbstellungen gedruckt und nebeneinander angeschlagen wurde, aber ihn muß es verwundern, daß dieses Blatt ihm hier im groben Schwarzweiß entgegentritt, denn er liest im Vorwort, daß die Blätter weitgehend im Faksimile wiedergegeben seien und daß Kompromisse „nur dort gemacht wurden, wo eine leichte Abweichung oder Vertauschbarkeit vom Original her möglich war ... Dort, wo diese Vertauschbarkeit nicht angebracht (gemeint ist: auszuschließen) war, hat der Verlag keine Mühe gescheut, um mit Hilf färben ... die Wirkung des Originals zu erreichen.“