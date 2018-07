Inhalt Seite 1 — Das Gerüst einer Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Manchmal sind literarische Sachen, die sich im Nachlaß eines Autors finden, die späte Krönung eines sowieso schon faszinierenden Werkes; häufiger wäre es besser, man hätte im Nachlaß nichts gefunden – das befreite die Finder und Verleger von der peinlichen Verpflichtung, die Konjunktur ausnützen zu müssen, die der Tod jedes einigermaßen berühmten Autors mit sich bringt.

Das halb peinliche, halb melancholische Spiel mit dem Nachlaß hat nun eine neue Variante erhalten: Im September 1967 starb Carson McCullers – nach einem Leben voller Schwierigkeiten und Traurigkeit, einer brutaleren Ausgabe des Lebens vieler ihrer Romanfiguren. Ihre letzte Novelle –

Carson McCullers: „Der Marsch“, aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schnack; Diogenes Verlag, Zürich; 73 S., 9,80 DM

stammt mitnichten aus dem Nachlaß, wie uns Klappentext und Rezensenten glauben machen wollen, sondern erschien zum erstenmal im März 1967 im Redbook Magazine in New York. „Der Marsch“ ist also keineswegs eines jener Stücke, denen man mit Nachsicht und Pietät gegenübertreten müßte; es ist weder halb fertig noch ein Vermächtnis; es ist ganz einfach die letzte Erzählung der Carson McCullers und, leider läßt sich das nicht verschweigen, auch ihre schwächste.

„Der Marsch“ – das ist der Protestmarsch einer kleinen Gruppe schwarzer und weißer Anhänger der Bürgerrechtsbewegung von Hilton nach Atlanta, der Hauptstadt des Staates Georgia. „In Hilton galt ein Gesetz, und es war mächtiger als das Kongreß-Gesetz: daß nämlich die weißen Südstaatler und die Neger sich unter keinen Umständen auf gesellschaftlicher Ebene begegnen dürften. Hilton wollte seine Probleme selbst regeln, wie es das seit über hundert Jahren getan hatte.“

Ein Anfang wie in einer klassischen Novelle, gelassen und katastrophal: bei der Probe zu einer Trauung in der Zion-Kirche explodiert eine Bombe; der zukünftige Ehemann wird dabei getötet. „Die Braut wurde nicht verletzt, doch beim Knall der Explosion und beim Anblick ihres Bräutigams, der auf eine solche Art vor ihren Augen getötet wurde, fiel sie vor Schreck in Ohnmacht, und zuerst glaubte man, daß auch sie tot sei. Nachdem sie ins Krankenhaus überführt worden war, konnte sie zwölf Stunden lang nicht sprechen, aber dann fühlte sie sich verhältnismäßig wohl – das heißt, so wohl, wie man sich eben nach einem derartigen Erlebnis fühlen her