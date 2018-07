An der jemenitischen Front Der Imam auf dem Vormarsch

Von Walter W. Krause

Tajjara! Tajjara!“ Meine jemenitische Leibwache stiebt auseinander wie eine Hühnerschar, in die der Fuchs gefahren ist. „Flugzeuge! Flugzeuge!“ Im Augenblick sind sie heran. Sieben Iljuschin und drei MIGs fliegen Schutz für einen dicken Antonow-Transporter. Hier beginnt die Ein- und Ausflugschneise zum Militärflugplatz Al Rahaba, letztes Loch der belagerten Republikaner in Sanaa zur Außenwelt.

Rundum ist wilde Karl-May-Romantik. Bis an den Horizont Welle auf Welle bizarrer Felsengebirge, deren Kämme in den Wolken verschwinden. Schluchten, durchsetzt mit Schotterterrassen, Kalkstein, Schiefer, zyklopischen Granitblöcken. Die Schlange eines ausgetrockneten Wadis. Der Backofen eines Wüstenplateaus. Irgendwo vor uns ist die „Front“. Ein Gewehrschuß donnert durch Gebirgswände. Wir schreien im Chor: „Imam! Imam!“ Es schallt zurück: „Imam!“ Eine andere Parole gibt es nicht im Machtbereich der Royalisten.

Vor dem Eingang eines Höhlenlabyrinths ist eine blutigrote Standarte in den Boden gerammt. Sie zeigt die Embleme des Königreiches Jemen. Im Feld das liegende Schwert Alis – rechtmäßiger erster Nachfolger des Propheten Mohammed nach schiitischer Tradition – und fünf Sterne. Sie stehen für die fünf Grundpflichten des gläubigen Moslems. Drei Sterne über dem Schwert symbolisieren: Gebet, Fasten und Pilgerfahrt nach Mekka. Zwei Sterne darunter unterliegen dem Schwert, das heißt der Gerichtsbarkeit des Imams: Almosenpflicht und Verteidigung des Glaubens. Die Standarte steht für „Dschihad“, für den Heiligen Krieg. Er gilt – nächst der Rückgewinnung politischer Macht – den Landfremden, dem Atheismus und dem roten Sozialismus. Ihre Vertreter heißen: Ägypter, Sowjets, Syrer, Algerier und Chinesen.

Hinter uns liegen drei Wochen halsbrecherischer Nachtmärsche. Sie begannen in der saudiarabischen Oase Nadschran, der Hauptnachschubbasis der Königlichen, dem Ausbildungslager für Spezialkommandos und der Etappenstation westlicher Experten im Dienste König Feisals und Imam al Badrs. Jetzt ist es „nur noch ein Kanonenschuß bis Sanaa“! Die Ankündigung wird dem Gast im fließenden Deutsch zugerufen. Der Sprecher ist Prinz Mohammed ben Ismael ben Yehia, Oberkommandierender der Nordwestfront. In friedlicheren Zeiten studierte er Volkswirtschaft in Deutschland. Er trägt, wie alle fünf Prinzen aus dem Königshaus der Hamid-ud-Din, den Ehrentitel „Seif-al-Islam“ (Schwert des Islams). Doch er ist nur Gleicher unter Gleichen. Seine unsichtbaren Rangabzeichen sind Tapferkeit, Bewährung als Führer, Gerechtigkeit.

Ringsum ein Bienenvolk jemenitischer Krieger: Kleine, zähe Gestalten, ein pittoresker Menschenschlag. Schmale, dunkelbraune Gesichter, darin funkelnde Kohleaugen, ein wuchernder Bart um Oberlippe und Kinn, um den Kopf ein Turban aus Kaschmirwolle. Nach Kosakenart über Brust, Schultern und Rücken gefüllte Patronengurte. Aus breitem Bauchgürtel ragt dieDschambijja, der beidseitig geschliffene Krummdolch. Um Hüften bis hinab zu den Fußknöcheln die Futa, Jemens dunkelgrüner Männerrock. Die meisten laufen barfuß. In einer Hand das Gewehr, ein ägyptisches, russisches oder chinesisches. Es sind Beutewäffen. Nicht wenige sind stolze Besitzer eines Transistorradios – dernier cri im mittelalterlichen Jemen.