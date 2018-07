Um in kurzer Zeit die nicht ganz einfache Frage zu beantworten, was eigentlich Kinderbücher seien und für wen man sie denn schreibe, habe ich mich der Hilfe eines antiken Kollegen versichert, der noch so einfach fragen konnte, wie die Kinder fragen. Es handelt sich um Sokrates, ich habe ihn gebeten, mich zu interviewen.

„Du schreibst also“, begann er, „Kinderbücher?“

„So sagen die Leute, großer Sokrates.“

„Du hast deine eigene Antwort vermieden. Was sagst du selbst?“

„Ich schreibe Geschichten oder gereimte Geschichten: Gedichte.“

„Woran denkst du beim Schreiben?“

„An die Geschichte, lieber Sokrates.“