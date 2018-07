Was den Amerikanern der „Fänger im Roggen“ von J. D. Salinger ist, mag den Tschechen „At žije Republika!“ von Jan Prochazka sein, das soeben in deutscher Übertragung von Peter Vilimek erschienen ist –

Jan Prochazka: „Es lebe die Republik – Ich, Julina und das Kriegsende“; Georg Bitter Verlag (vormals Paulus Verlag), Recklinghausen; 224 S., 11,80 DM.

Ein zwölfjähriger Junge erlebt in Mähren 1945 die Flucht der Deutschen und die Befreiung durch die Russen. Dabei wird das ihm anvertraute Familienpferd Julina von deutschen Landsern entführt, der Junge gerät zwischen die Fronten und beinahe zwischen die Mahlsteine der Weltgeschichte.

Wir lernten diesen bewegenden Stoff in diesem Jahr schon einmal über das Fernsehen kennen: Historie, erlebt aus der, Optik eines Jungen, der dramatische Handlungsfaden ständig mit Vor- und Rückblenden, von Traum- und Angstvisionen durchsetzt, ein Meisterwerk moderner Filmsprache. Prochazka, der zugleich auch Filmemacher ist, selbst das Skript verfaßte und über zwanzig Filme, viele von ihnen preisgekrönt, mitgestaltete, hat hier die Filmtechnik beibehalten.

Unter dem Blick des Jungen verändern sich Größen- und Zeitverhältnisse, wachsen und schrumpfen Mensch und Tier wie beim Blick durch ein normal und umgekehrt eingestelltes Fernglas. Die Perspektive wird nur dort brüchig, wo sich die metaphorische Kraft des Autors dazwischendrängt, lyrische Passagen andererseits einen versierten Sprachkünstler verraten.

Obwohl in der deutschen Übertragung viel von der Musikalität des Originals verlorenging und obwohl die surrealistischen Graphiken von Jiři Trnka leider nicht in die deutsche Fassung übernommen wurden, halte ich dieses Buch für die bedeutendste Arbeit, die man dieses Jahr anspruchsvollen Lesern ab vierzehn Jahren, die sich nicht mehr mit der Schonkost herkömmlichen Lesefutters begnügen mögen, in die Hände spielen kann. HoK