Von Hans Krieger

Manchmal ist es ratsam, Bücher von hinten her zu lesen. Beginnt man bei der Lektüre von

Karl Bednarik: „Die Krise des Mannes“; Fritz Molden Verlag, Wien; 256 S., 19,80 DM

mit dem letzten Kapitel, so erspart man sich die krummen Irrwege, auf denen der Autor schließlich, merkwürdig genug, doch noch zu akzeptablen Ergebnissen gelangt.

Denn gegen das, was in diesem Schlußkapitel über die Notwendigkeit der „Fundamentaldemokratisierung“, der „demokratischen Durchdringung der Superstrukturen“ gesagt wird, läßt sich mehr kaum einwenden, als daß man darüber inzwischen doch schon noch Reflektierteres gelesen hat und die Vorstellungen von Gruppenaktivität etwas verwaschen bleiben.

Wer sich, in bester aufklärerischer Tradition, zum Anwalt menschlicher Selbstbestimmung macht, in einer Kultur, die Selbstbestimmung zugleich fordert und verhindert, hat zunächst unsre Sympathie, auch wenn er allzusehr im Ungefähren bleibt und von der seltsamen Marotte besessen ist, nur vom Mann zu sprechen, wo das Geschick des Menschen schlechthin in Frage steht.

Einen besseren Gefallen könnte man Bednarik gar nicht tun, als das Mißverständnis auf sich beruhen zu lassen – es bliebe verhüllt, wenn der Autor den gnädigen Schutz einer jener Sprachen genösse, die für „Mann“ und „Mensch“ das gleiche Wort haben –, das Schlußkapitel für die Quintessenz des Ganzen zu nehmen und sich nachträglich gar nicht mehr zum fragwürdigen Ausgangspunkt der Untersuchung vorzuquälen.